Idoso de 86 anos morre após ataque de abelhas no interior da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:34
Um idoso identificado como Valdote Domingos Cruz, 86 anos, foi encontrado morto em uma área de difícil acesso na zona rural de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na terça-feira (15), no distrito de Mutans, e a suspeita é de que ele tenha sido vítima de um ataque de abelhas.
O corpo foi localizado pelo filho da vítima a cerca de 400 metros da residência da família. A Polícia Militar foi acionada pelo 17º Batalhão para verificar a ocorrência, inicialmente registrada como uma morte possivelmente provocada por ataque de insetos.
PM foi acionada para o caso
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada para atender o caso na Fazenda Mata Verde, em Mutans. Ao chegar ao local, os socorristas constataram que o idoso já estava morto.
Segundo a Polícia Militar, não foram identificados indícios de crime. A família recebeu orientações sobre os procedimentos legais necessários para a remoção e a liberação do corpo junto ao serviço funerário.