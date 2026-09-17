TRAGÉDIA

Idoso de 86 anos morre após ataque de abelhas no interior da Bahia

Subtítulo Valdote Domingos Cruz foi encontrado pelo filho a cerca de 400 metros de casa

Wendel de Novais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:34

Valdote Domingos Cruz Crédito: Reprodução

Um idoso identificado como Valdote Domingos Cruz, 86 anos, foi encontrado morto em uma área de difícil acesso na zona rural de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na terça-feira (15), no distrito de Mutans, e a suspeita é de que ele tenha sido vítima de um ataque de abelhas.

O corpo foi localizado pelo filho da vítima a cerca de 400 metros da residência da família. A Polícia Militar foi acionada pelo 17º Batalhão para verificar a ocorrência, inicialmente registrada como uma morte possivelmente provocada por ataque de insetos.

PM foi acionada para o caso 1 de 22

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada para atender o caso na Fazenda Mata Verde, em Mutans. Ao chegar ao local, os socorristas constataram que o idoso já estava morto.