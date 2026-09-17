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Idoso de 86 anos morre após ataque de abelhas no interior da Bahia

Subtítulo Valdote Domingos Cruz foi encontrado pelo filho a cerca de 400 metros de casa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:34

Valdote Domingos Cruz
Valdote Domingos Cruz Crédito: Reprodução

Um idoso identificado como Valdote Domingos Cruz, 86 anos, foi encontrado morto em uma área de difícil acesso na zona rural de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na terça-feira (15), no distrito de Mutans, e a suspeita é de que ele tenha sido vítima de um ataque de abelhas.

O corpo foi localizado pelo filho da vítima a cerca de 400 metros da residência da família. A Polícia Militar foi acionada pelo 17º Batalhão para verificar a ocorrência, inicialmente registrada como uma morte possivelmente provocada por ataque de insetos.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
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Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
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Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada para atender o caso na Fazenda Mata Verde, em Mutans. Ao chegar ao local, os socorristas constataram que o idoso já estava morto.

Segundo a Polícia Militar, não foram identificados indícios de crime. A família recebeu orientações sobre os procedimentos legais necessários para a remoção e a liberação do corpo junto ao serviço funerário.

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Ataque Idoso Abelhas

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