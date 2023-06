Idoso é detido por corte ilegal de madeira na Bahia

Um homem de 60 anos foi flagrado trabalhando em serraria clandestina dentro de uma casa, no Centro do município de Cocos, na manhã desta quinta-feira (8). O local foi descoberta por equipes da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis, durante rondas de fiscalização ambiental. “Desconfiamos após escutarmos um som alto de motoserras. Desligamos a viatura para não chamar atenção e seguimos a pé até encontrarmos o lugar”, disse o comandante da unidade, major George Porto. Toras e pedaços de madeiras prontas pra venda, que foram extraídas de árvores nativas, foram apreendidas.

O dono da serraria foi encontrado cortando as toras. Cinquenta metros cúbicos de madeiras de lei, cedro e outros tipos foram achados no local, junto com serras elétricas e outros maquinários usados no crime ambiental.