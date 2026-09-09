INTERIOR DO ESTADO

Idoso é preso por matar homem asfixiado durante briga generalizada na Bahia

Filho do suspeito também já havia sido preso e está custodiado no Conjunto Penal de Paulo Afonso

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 22:49

Delegacia de Paulo Afonso Crédito: Google Street View

Um homem, de 67 anos, foi preso nesta quarta-feira (9), suspeito de envolvimento na morte de Victor Luan de Jesus Dantas, de 33 anos, na zona rural de Paulo Afonso, interior da Bahia. A vítima foi morta após uma briga generalizada envolvendo o suspeito e o filho, que já foi preso e está custodiado no Conjunto Penal de Paulo Afonso.

O crime aconteceu em 31 de maio deste ano, no povoado Barro Vermelho. Victor foi encontrado morto em uma área de mata próxima a um estabelecimento comercial. A causa da morte foi apontada pelos laudos periciais como asfixia.

O outro envolvido, apontado como coautor do crime, é um homem, de 37 anos, filho do suspeito preso nesta quarta-feira, que já está custodiado no Conjunto Penal de Paulo Afonso.

De acordo com a ocorrência, o crime ocorreu após uma sequência de desentendimentos. Durante uma briga generalizada, a vítima deixou o local e retornou com uma faca. Houve uma nova luta corporal e, em seguida, ele fugiu para uma área de vegetação próxima.

As investigações apontam que um parente dos suspeitos ficou ferido durante a confusão, o que motivou os envolvidos a retornarem ao local para procurar Victor. Ele foi posteriormente localizado sem sinais vitais.