IF Baiano abre 1.875 vagas em cursos técnicos gratuitos para 2027

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Mariana Rios
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:22
O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abre nesta segunda-feira (31) as inscrições para 1.875 vagas em cursos técnicos gratuitos, com ingresso no ano letivo de 2027. As oportunidades são destinadas a quem já concluiu o Ensino Médio e estão distribuídas entre seis campi, com cursos presenciais e na modalidade de Educação a Distância (EaD).
Do total, 195 vagas são para cursos presenciais e 1.680 para cursos a distância. As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro, pelo portal de ingresso do IF Baiano. Candidatos que precisarem de apoio também podem realizar o procedimento presencialmente nos campi.
Unidades do If Baiano
Bom Jesus da Lapa
Agricultura - Presencial - 40 vagas
Informática - EaD - 80 vagas
Multimeios Didáticos - EaD - 80 vagas
Redes de Computadores - EaD - 80 vagas
Secretaria Escolar - EaD - 80 vagas
Vendas - EaD - 80 vagas
Guanambi (polos em Guanambi, Iuiu, Caculé e Caetité)
Informática - EaD - 100 vagas
Multimeios Didáticos - EaD - 120 vagas
Redes de Computadores - EaD - 50 vagas
Secretaria Escolar - EaD - 80 vagas
Vendas - EaD - 80 vagas
Itaberaba (polos CENACON e Universidade Aberta do Brasil)
Informática - EaD - 50 vagas
Secretaria Escolar - EaD - 40 vagas
Vendas - EaD - 40 vagas
Santa Inês (polos de Maracás, Jequié e o próprio campus)
Informática - EaD - 40 vagas
Multimeios Didáticos - EaD - 40 vagas
Secretaria Escolar - EaD - 160 vagas
Vendas - EaD - 40 vagas
Senhor do Bonfim (aulas no turno matutino, duração de 18 meses)
Agrimensura - Presencial - 35 vagas
Informática - Presencial - 40 vagas
Zootecnia - Presencial - 80 vagas
Valença (polos de Camamu, Nazaré e Valença)
Informática - EaD - 90 vagas
Multimeios Didáticos - EaD - 60 vagas
Redes de Computadores - EaD - 60 vagas
Secretaria Escolar - EaD - 90 vagas
Vendas - EaD - 60 vagas
Podem participar candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio.
Nos cursos técnicos subsequentes, 50% das vagas são reservadas a estudantes que fizeram o Ensino Médio na rede pública, conforme a Lei nº 12.711/2012, atualizada pela Lei nº 14.723/2023.
Dentro da reserva de vagas, há critérios destinados a pessoas de baixa renda, pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência.
As 1.875 novas vagas fazem parte do processo seletivo do IF Baiano para ingresso em 2027. Outros editais já estão com inscrições abertas.
No início de agosto, o instituto publicou editais com 4.451 vagas, sendo 2.486 para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 405 para cursos técnicos subsequentes presenciais e 1.560 para cursos subsequentes na modalidade EaD.
Com a nova oferta, o IF Baiano chega a 6.326 vagas abertas para estudantes que pretendem ingressar na instituição em 2027.
Os editais, prazos e orientações para inscrição estão disponíveis no portal de ingresso do instituto.