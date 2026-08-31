EDUCAÇÃO

IF Baiano abre 1.875 vagas em cursos técnicos gratuitos para 2027

Inscrições começam nesta segunda-feira (31) e seguem até 16 de outubro; há oportunidades presenciais e a distância para quem já concluiu o Ensino Médio

Mariana Rios

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:22

Guanambi concentra 430 vagas da nova oferta do IF Baiano para cursos técnicos gratuitos em 2027 Crédito: Divulgação/Ifba

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abre nesta segunda-feira (31) as inscrições para 1.875 vagas em cursos técnicos gratuitos, com ingresso no ano letivo de 2027. As oportunidades são destinadas a quem já concluiu o Ensino Médio e estão distribuídas entre seis campi, com cursos presenciais e na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Do total, 195 vagas são para cursos presenciais e 1.680 para cursos a distância. As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro, pelo portal de ingresso do IF Baiano. Candidatos que precisarem de apoio também podem realizar o procedimento presencialmente nos campi.

Unidades do If Baiano 1 de 5

Cursos e vagas

Bom Jesus da Lapa

Agricultura - Presencial - 40 vagas

Informática - EaD - 80 vagas

Multimeios Didáticos - EaD - 80 vagas

Redes de Computadores - EaD - 80 vagas

Secretaria Escolar - EaD - 80 vagas

Vendas - EaD - 80 vagas

Guanambi (polos em Guanambi, Iuiu, Caculé e Caetité)

Informática - EaD - 100 vagas

Multimeios Didáticos - EaD - 120 vagas

Redes de Computadores - EaD - 50 vagas

Secretaria Escolar - EaD - 80 vagas

Vendas - EaD - 80 vagas

Itaberaba (polos CENACON e Universidade Aberta do Brasil)

Informática - EaD - 50 vagas

Secretaria Escolar - EaD - 40 vagas

Vendas - EaD - 40 vagas

Santa Inês (polos de Maracás, Jequié e o próprio campus)

Informática - EaD - 40 vagas

Multimeios Didáticos - EaD - 40 vagas

Secretaria Escolar - EaD - 160 vagas

Vendas - EaD - 40 vagas

Senhor do Bonfim (aulas no turno matutino, duração de 18 meses)

Agrimensura - Presencial - 35 vagas

Informática - Presencial - 40 vagas

Zootecnia - Presencial - 80 vagas

Valença (polos de Camamu, Nazaré e Valença)

Informática - EaD - 90 vagas

Multimeios Didáticos - EaD - 60 vagas

Redes de Computadores - EaD - 60 vagas

Secretaria Escolar - EaD - 90 vagas

Vendas - EaD - 60 vagas

Quem pode se inscrever

Podem participar candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio.

Nos cursos técnicos subsequentes, 50% das vagas são reservadas a estudantes que fizeram o Ensino Médio na rede pública, conforme a Lei nº 12.711/2012, atualizada pela Lei nº 14.723/2023.

Dentro da reserva de vagas, há critérios destinados a pessoas de baixa renda, pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência.

IF Baiano tem mais de 6 mil vagas abertas

As 1.875 novas vagas fazem parte do processo seletivo do IF Baiano para ingresso em 2027. Outros editais já estão com inscrições abertas.

No início de agosto, o instituto publicou editais com 4.451 vagas, sendo 2.486 para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 405 para cursos técnicos subsequentes presenciais e 1.560 para cursos subsequentes na modalidade EaD.

Com a nova oferta, o IF Baiano chega a 6.326 vagas abertas para estudantes que pretendem ingressar na instituição em 2027.