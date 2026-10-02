TURISMO

Ilha paradisíaca na Bahia ganha novas experiências e aposta em turismo além das praias

Nova marca integra Morro de São Paulo e Boipeba em estratégia de promoção turística que reúne gastronomia, passeios, hospedagem e experiências

Elaine Alves

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 18:11

Litoral Norte da Bahia Crédito: Elaine Alves/CORREIO

Praias, piscinas naturais e paisagens paradisíacas já fazem parte do imaginário de quem pensa em Morro de São Paulo. Mas uma nova fase do destino quer mostrar que há mais para descobrir por lá. Gastronomia, passeios terrestres, experiências no mar e novas formas de aproveitar a ilha estão ganhando espaço na estratégia de promoção turística de Morro de São Paulo e Boipeba.

A mudança foi apresentada pela Associação Comercial e Empresarial de Cairu (ACEC), que lançou uma nova marca para promover os dois destinos de forma integrada e também um Portal de Vendas Oficial voltado para agências e operadores de turismo.



A proposta é reunir em um mesmo ambiente hospedagens, experiências e serviços turísticos, aproximando os empreendedores locais de quem comercializa os destinos. Na plataforma, operadores poderão cadastrar produtos, preços, disponibilidade, capacidade e regras comerciais, enquanto as agências terão acesso às opções para montar roteiros e pacotes de acordo com diferentes perfis de viajantes. Na prática, a proposta é fazer com que Morro de São Paulo e Boipeba sejam apresentados pelo conjunto de experiências que os destinos podem oferecer. E algumas dessas novidades foram conhecidas durante a programação de lançamento.

Experiência exclusiva no Caeira Onboard

Uma delas foi o Caeira Onboard, experiência apresentada durante o evento que propõe uma maneira diferente de aproveitar o mar da região. Em vez de um roteiro marítimo com diversas paradas, a proposta aposta em mais tempo a bordo, conforto e diferentes ambientes para aproveitar o passeio. O roteiro passa pela região da Gamboa, com vista para o paredão de argila, bancos de areia e o pôr do sol.

A experiência também inclui drinks, churrasco e DJ. Com rooftop e espaços pensados para grupos de amigos, famílias e casais. Para a próxima alta temporada, a proposta contará com pacotes personalizados, com formatos diferentes de acordo com o perfil de cada grupo.



Morro de São Paulo também se descobre de quadriciclo

Outra maneira de explorar a região é por terra. No passeio de quadriciclo realizado durante a viagem, o percurso passou pela Quinta Praia e seguiu até Garapuá, onde estão as piscinas naturais e o manguezal de águas cristalinas.



O passeio ganha uma característica diferente em dias de chuva. Como algumas atividades em alto-mar podem ser prejudicadas pelas condições climáticas, o percurso terrestre continua sendo uma alternativa para conhecer a região. As poças formadas no caminho, inclusive, passam a fazer parte da experiência. O passeio foi realizado com a Smith Passeios, que tem a maior frota de quadriciclos da ilha. A atividade em período integral acontece das 9h30 às 16h e custa R$ 700, com registros fotográficos feitos pelos próprios guias.

Uma nova forma de vender o destino

Segundo a ACEC, a nova estratégia busca fortalecer a promoção conjunta sem substituir os canais de comercialização que já existem. A ideia é criar um novo canal de distribuição e dar mais visibilidade aos empreendimentos locais.

