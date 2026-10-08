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Incêndio de grandes proporções deixa duas lojas parcialmente destruídas na Bahia

Chamas atingiram estabelecimentos no Centro de Vitória da Conquista nesta quinta-feira (8); ninguém ficou ferido

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:45

Incêndio de grandes proporções deixa duas lojas parcialmente destruídas na Bahia Crédito: Reprodução

Duas lojas ficaram parcialmente destruídas após serem atingidas por um incêndio em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta quinta-feira (8). As chamas atingiram os imóveis localizados na Avenida Crescêncio Silveira, no Centro da cidade. Ninguém ficou ferido.

Após o controle das chamas, a Defesa Civil realizou uma avaliação dos riscos e das estruturas atingidas. De acordo com o técnico Joilson Torquato, a equipe vistoriou todos os estabelecimentos próximos ao local onde o fogo começou. “Constatamos que o fogo atingiu duas lojas, a que começou o incêndio e uma outra”, explicou.

Na primeira loja, grande parte dos produtos foi atingida pelas chamas, assim como parte do telhado. A estrutura metálica foi danificada e um trecho chegou a desabar. O reboco das paredes também foi afetado, mas a estrutura principal do imóvel não ficou comprometida.

Incêndio de grandes proporções deixa duas lojas parcialmente destruídas em Vitória da Conquista 1 de 8

Na segunda loja, o fogo atingiu parte dos materiais, o forro de isopor e uma área das paredes dos fundos, próxima ao mezanino. “Os proprietários foram liberados para fazer a remoção dos materiais queimados e foi orientada a demolição de uma pequena parede do mezanino que apresenta risco de queda”, informou o técnico.

Duas viaturas da Guarda Municipal, com oito agentes, foram enviadas ao local para isolar a área e garantir a segurança de quem circulava pela região. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Dois caminhões-pipa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) também foram mobilizados para auxiliar no combate ao incêndio, reforçando o trabalho dos bombeiros.