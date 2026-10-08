Incêndio de grandes proporções deixa duas lojas parcialmente destruídas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:45
Duas lojas ficaram parcialmente destruídas após serem atingidas por um incêndio em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta quinta-feira (8). As chamas atingiram os imóveis localizados na Avenida Crescêncio Silveira, no Centro da cidade. Ninguém ficou ferido.
Após o controle das chamas, a Defesa Civil realizou uma avaliação dos riscos e das estruturas atingidas. De acordo com o técnico Joilson Torquato, a equipe vistoriou todos os estabelecimentos próximos ao local onde o fogo começou. “Constatamos que o fogo atingiu duas lojas, a que começou o incêndio e uma outra”, explicou.
Na primeira loja, grande parte dos produtos foi atingida pelas chamas, assim como parte do telhado. A estrutura metálica foi danificada e um trecho chegou a desabar. O reboco das paredes também foi afetado, mas a estrutura principal do imóvel não ficou comprometida.
Incêndio de grandes proporções deixa duas lojas parcialmente destruídas em Vitória da Conquista
Na segunda loja, o fogo atingiu parte dos materiais, o forro de isopor e uma área das paredes dos fundos, próxima ao mezanino. “Os proprietários foram liberados para fazer a remoção dos materiais queimados e foi orientada a demolição de uma pequena parede do mezanino que apresenta risco de queda”, informou o técnico.
Duas viaturas da Guarda Municipal, com oito agentes, foram enviadas ao local para isolar a área e garantir a segurança de quem circulava pela região. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.
Dois caminhões-pipa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) também foram mobilizados para auxiliar no combate ao incêndio, reforçando o trabalho dos bombeiros.
Como não foi identificado risco de desabamento das estruturas principais, não houve necessidade de interditar os estabelecimentos. Os proprietários foram liberados para retirar os materiais queimados, com exceção dos que estavam sob a parte do telhado da primeira loja que ainda permanecia quente.