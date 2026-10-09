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Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia

Chamas começaram em uma barraca de bebidas na região da Estação Nova, em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:19

Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia
Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia Crédito: Reprodução

Três barracas foram atingidas por um incêndio na feira livre da Estação Nova, em Feira de Santana, no interior da Bahia, na noite desta quinta-feira (8). As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a prefeitura, o fogo começou por volta das 19h, em uma barraca de bebidas, e se espalhou para outros estabelecimentos, incluindo uma barraca de alimentos.

Além das barracas, localizadas em uma área que concentra vendedores de comidas e bebidas, algumas árvores foram atingidas pelas chamas, sendo necessárias podas mais profundas.

Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em Feira de Santana

Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia por Reprodução
Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia por Reprodução
Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia por Reprodução
Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia por Reprodução
Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia por Reprodução
Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia por Reprodução
Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia por Reprodução
Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia por Reprodução
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Incêndio destrói três barracas de comidas e bebidas em feira na segunda maior cidade da Bahia por Reprodução

“Felizmente, o fogo foi controlado rapidamente. Não houve vítimas ou feridos. A causa e a origem do incêndio serão investigadas”, afirmou o secretário municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, Silvaney Araújo.

Na manhã desta sexta-feira (9), servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp) estiveram no local para realizar o trabalho de rescaldo e eliminar possíveis focos isolados que pudessem provocar a retomada das chamas.

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A ação contou com a participação de servidores e o uso de equipamentos dos departamentos de Limpeza Pública, Iluminação Pública e Áreas Verdes.

O diretor do Departamento de Limpeza Pública, Pedro Paulo, informou que os materiais retirados do local, incluindo restos de madeira queimada e eletrodomésticos danificados pelo fogo, serão encaminhados ao aterro sanitário.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.

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