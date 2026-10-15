ÁREA INTERDITADA

Incêndio em concessionária destrói nove veículos em cidade da Bahia

Fogo se concentrou na oficina mecânica do estabelecimento, em Luís Eduardo Magalhães

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:14

Incêndio atingiu concessionária Crédito: Reprodução

Nove veículos foram destruídos por um incêndio em uma concessionária de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, na noite desta quarta-feira (14). Ninguém ficou ferido. A causa do fogo dependerá de perícia.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h15, na Avenida Enedino Alves da Paixão, no bairro Santa Cruz. Quando os bombeiros chegaram, as chamas já tomavam a parte dos fundos do estabelecimento, onde funciona a oficina mecânica.

O trabalho das equipes se concentrou em apagar o fogo e conter seu avanço para os demais setores da concessionária e para empresas vizinhas. Não foram identificados sinais aparentes de que as chamas tenham alcançado as áreas próximas.

Para auxiliar na operação, a prefeitura enviou caminhões-pipa para abastecer as equipes e uma pá-carregadeira, usada para facilitar o acesso ao trecho mais atingido.

Após controlar o incêndio, os militares fizeram o rescaldo para eliminar focos remanescentes e evitar que o fogo recomeçasse. A Defesa Civil municipal acompanhou a ocorrência e interditou a área ao término dos trabalhos.