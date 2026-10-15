Incêndio em concessionária destrói nove veículos em cidade da Bahia

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Carol Neves
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:14
Nove veículos foram destruídos por um incêndio em uma concessionária de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, na noite desta quarta-feira (14). Ninguém ficou ferido. A causa do fogo dependerá de perícia.
A ocorrência foi registrada por volta das 18h15, na Avenida Enedino Alves da Paixão, no bairro Santa Cruz. Quando os bombeiros chegaram, as chamas já tomavam a parte dos fundos do estabelecimento, onde funciona a oficina mecânica.
O trabalho das equipes se concentrou em apagar o fogo e conter seu avanço para os demais setores da concessionária e para empresas vizinhas. Não foram identificados sinais aparentes de que as chamas tenham alcançado as áreas próximas.
Para auxiliar na operação, a prefeitura enviou caminhões-pipa para abastecer as equipes e uma pá-carregadeira, usada para facilitar o acesso ao trecho mais atingido.
Após controlar o incêndio, os militares fizeram o rescaldo para eliminar focos remanescentes e evitar que o fogo recomeçasse. A Defesa Civil municipal acompanhou a ocorrência e interditou a área ao término dos trabalhos.
O combate foi realizado por bombeiros da 2ª Companhia, sediada no município e vinculada ao 17º Batalhão de Bombeiros Militar, de Barreiras.