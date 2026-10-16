EM COMBATE

Incêndios florestais atingem áreas de conservação na Bahia; veja onde o fogo está ativo

Segundo o ICMBio, há ocorrências em Campo Formoso e na zona de amortecimento do Parque Nacional de Boa Nova

Mariana Rios

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 21:13

Incêndio florestal Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Dois incêndios florestais estão em combate em unidades de conservação federais na Bahia nesta sexta-feira (16), segundo atualização divulgada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As ocorrências foram registradas na Área de Proteção Ambiental (APA) do Boqueirão da Onça, em Campo Formoso, e na zona de amortecimento do Parque Nacional de Boa Nova, na comunidade de São Domingos.

Em Campo Formoso, o incêndio começou na quinta-feira (15), no sul da APA do Boqueirão da Onça. As equipes atuam no combate às chamas com apoio da prefeitura. Também foi solicitado reforço ao Parque Nacional da Chapada Diamantina.

Já na região de Boa Nova, os brigadistas trabalham na construção de aceiros - faixas de terreno sem vegetação que ajudam a impedir o avanço do fogo - para proteger as casas da comunidade de São Domingos.

Outra ocorrência na Bahia foi controlada nesta sexta-feira. O incêndio na Estação Ecológica Raso da Catarina havia sido detectado na quinta-feira (15) e foi combatido pelas equipes locais.