Indígena é ferido após ser atingido por tiros durante invasão em Porto Seguro

Um homem indígena do povo Pataxó, identificado como Carlos Fernando Aquino dos Santos, 27 anos de idade, foi ferido por tiros dentro da Terra Indígena de Barra Velha, no município de Porto Seguro, Extremo Sul da Bahia, na tarde da última terça-feira (30).



De acordo com a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Eunápolis (Coorpin/Eunápolis), a vítima deu entrada no Hospital Municipal de Itamaraju com ferimento na região lombar direita, compatível com disparo de arma de fogo.

Segundo foi apurado pela pasta no hospital, Carlos Fernando estava ocupando a Fazenda Matozinho, zona rural do município de Porto Seguro, invadida ontem durante “retomada”, quando cerca de dez caminhonetes chegaram ao local, e seus ocupantes atiraram e alvejaram o indígena.

Outro indígena, identificado como Alessandro Silva dos Santos, do Povo Pataxó Hã Hã Hãe, ficou desaparecido, mas já foi encontrado com hematomas, mas sem ferimento por tiros nesta quarta-feira (31). No dia do ataque, ele não teve tempo de sair do local durante a chegada dos ocupantes, pois estava tomando banho, segundo informações da diretora da Associação Nacional de Ação Indigenista (Anai), Claudia Correia.

Os indígenas atribuem os tiros a seguranças de fazendeiros e produtores rurais da região, que, com essa ação, teriam recuperado a posse da Fazenda Matozinho.