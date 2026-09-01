Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Indígena é morto a tiros por homem encapuzado em bar perto de aldeia na Bahia

Leonardo Alves de Souza estava bebendo com o proprietário do estabelecimento quando o suspeito chegou e efetuou os disparos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:00

Leonardo Alves de Souza foi morto a tiros
Leonardo Alves de Souza foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um indígena identificado como Leonardo Alves de Souza, 35 anos, foi morto a tiros por um homem encapuzado dentro de um estabelecimento na Aldeia Pataxó Boca da Mata, em Caraíva, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo informações iniciais, a vítima estava no bar consumindo bebida alcoólica com o proprietário quando o suspeito chegou ao local e efetuou os disparos.

Antes de atirar, o homem teria ameaçado o dono do estabelecimento para impedir que ele interferisse na ação. O crime aconteceu na madrugada de sábado (29), quando o suspeito entrou no estabelecimento usando uma espécie de cobertura no rosto, realizou os disparos contra Leonardo e fugiu logo depois. Vestígios de munições de dois calibres diferentes foram encontrados no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que uma pessoa havia sido encontrada caída e ferida por tiros na região do Povoado de São Geraldo, em Porto Seguro. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais constataram que Leonardo já estava morto. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo.

Leonardo Alves de Souza pertencia à aldeia Pataxó Boca da Mata. A vítima foi identificada pela Polícia Civil, que instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do assassinato. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas após a ocorrência.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) ficou responsável pela investigação. Equipes realizam oitivas e outras diligências para tentar identificar o homem que entrou no estabelecimento encapuzado, além de esclarecer a motivação do crime. O proprietário do bar, que estava com Leonardo antes do ataque, deverá contribuir com informações para a apuração.

Até o momento, não há informações sobre a prisão ou identificação formal do suspeito. A Polícia Civil também não divulgou qual teria sido a motivação do assassinato.

Leia mais

Imagem - Após busca em casa, investidor do Feira FC tem nome retirado pelo MP de investigação sobre apostas ilegais

Após busca em casa, investidor do Feira FC tem nome retirado pelo MP de investigação sobre apostas ilegais

Imagem - Morte de advogado: dois suspeitos são presos por crime na Bahia

Morte de advogado: dois suspeitos são presos por crime na Bahia

Imagem - Quatro crianças da mesma família morrem afogadas em lagoa no interior da Bahia

Quatro crianças da mesma família morrem afogadas em lagoa no interior da Bahia

Tags:

Bahia Aldeias Indígenas Morto A Tiros

Mais recentes

Imagem - Casal é preso ao tentar se livrar de drogas no banheiro durante operação em destino turístico da Bahia

Casal é preso ao tentar se livrar de drogas no banheiro durante operação em destino turístico da Bahia
Imagem - Jerônimo repete em 2026 promessas dele mesmo e de programas de governo de Wagner e Rui, diz Folha

Jerônimo repete em 2026 promessas dele mesmo e de programas de governo de Wagner e Rui, diz Folha
Imagem - Entregadores e motociclistas por app paralisam atividades nesta terça (1°) em Salvador; saiba duração

Entregadores e motociclistas por app paralisam atividades nesta terça (1°) em Salvador; saiba duração