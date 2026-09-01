CRIME

Indígena é morto a tiros por homem encapuzado em bar perto de aldeia na Bahia

Leonardo Alves de Souza estava bebendo com o proprietário do estabelecimento quando o suspeito chegou e efetuou os disparos

Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:00

Leonardo Alves de Souza foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um indígena identificado como Leonardo Alves de Souza, 35 anos, foi morto a tiros por um homem encapuzado dentro de um estabelecimento na Aldeia Pataxó Boca da Mata, em Caraíva, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo informações iniciais, a vítima estava no bar consumindo bebida alcoólica com o proprietário quando o suspeito chegou ao local e efetuou os disparos.

Antes de atirar, o homem teria ameaçado o dono do estabelecimento para impedir que ele interferisse na ação. O crime aconteceu na madrugada de sábado (29), quando o suspeito entrou no estabelecimento usando uma espécie de cobertura no rosto, realizou os disparos contra Leonardo e fugiu logo depois. Vestígios de munições de dois calibres diferentes foram encontrados no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que uma pessoa havia sido encontrada caída e ferida por tiros na região do Povoado de São Geraldo, em Porto Seguro. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais constataram que Leonardo já estava morto. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo.

Leonardo Alves de Souza pertencia à aldeia Pataxó Boca da Mata. A vítima foi identificada pela Polícia Civil, que instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do assassinato. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas após a ocorrência.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) ficou responsável pela investigação. Equipes realizam oitivas e outras diligências para tentar identificar o homem que entrou no estabelecimento encapuzado, além de esclarecer a motivação do crime. O proprietário do bar, que estava com Leonardo antes do ataque, deverá contribuir com informações para a apuração.