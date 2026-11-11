ALERTA DE CHUVA

Inema emite alerta para 61 municípios da Bahia após chuva de 117 mm no litoral; veja cidades

Aviso meteorológico é válido até as 12h de quinta-feira (12) e prevê risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Prado estão entre as cidades com maiores volumes registrados

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:43

Inema emite alerta para 61 municípios da Bahia após chuva de 117 mm no litoral; veja cidades Crédito: Shutterstock

A previsão de chuvas moderadas a fortes no litoral baiano levou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) a emitir um novo aviso meteorológico nesta quarta-feira (11). O alerta abrange 61 municípios, principalmente nas regiões Sul e Extremo Sul, e segue válido até as 12h de quinta-feira (12).

O aviso destaca o risco de alagamentos, enxurradas pontuais e elevação rápida do nível de córregos e pequenos rios. Em áreas de encosta mais vulneráveis, onde o solo já está úmido, também há possibilidade de deslizamentos localizados. As rajadas de vento podem provocar queda de galhos e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

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Os volumes registrados nas últimas 24 horas reforçam a preocupação com o litoral sul. Entre as 9h de terça-feira (10) e as 9h desta quarta-feira (11), Santa Cruz Cabrália acumulou 117,7 milímetros de chuva. Porto Seguro registrou 84,7 mm, e Prado, 44,4 mm. Em Salvador, foram 40 mm, enquanto São Desidério teve 28,4 mm. Nos demais postos monitorados pelo Inema, os índices ficaram abaixo de 23 mm.

Previsão do tempo até sexta-feira

Nesta quarta-feira (11), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado e ocorrência de chuva no litoral, principalmente no Baixo Sul e no Extremo Sul, com possibilidade de rajadas de vento. Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, podem ocorrer chuvas isoladas. Também há previsão de pancadas no Oeste e no Sudoeste.

Na quinta-feira (12), a instabilidade continua no litoral, com chuva principalmente no Baixo Sul e no Extremo Sul. A capital baiana, a Região Metropolitana e o Recôncavo seguem com possibilidade de precipitações isoladas. No Oeste e no Sudoeste, são esperadas pancadas em alguns pontos.

A tendência para sexta-feira (13) é de diminuição da intensidade das instabilidades no litoral, embora ainda possam ocorrer chuvas passageiras em áreas isoladas. Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, o céu deve ter períodos de nebulosidade variável, alternados com momentos de tempo firme. No Oeste e no Sudoeste, há possibilidade de pancadas esparsas.

Veja os municípios em estado de Atenção e Alerta

Dos 61 municípios incluídos no aviso meteorológico, 36 estão em estado de Atenção, principalmente nas regiões Sul e Baixo Sul. Outros 25 estão em estado de Alerta, no Extremo Sul.

Estado de Atenção:

Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Caatiba, Camacan, Camamu, Coaraci, Firmino Alves, Floresta Azul, Gongogi, Ibicaraí, Ibicuí, Iguaí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itajuípe, Itambé, Itapé, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itororó, Jussari, Macarani, Maraú, Nova Canaã, Pau-Brasil, Potiraguá, Ribeirão do Largo, Santa Cruz da Vitória, São José da Vitória, Ubaitaba e Uruçuca.

Estado de Alerta:

Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Mascote, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Santa Luzia, Teixeira de Freitas, Una e Vereda.

Veja as orientações para períodos de chuva forte

O Inema recomenda que a população evite atravessar ruas alagadas, enxurradas e áreas próximas a córregos, tanto a pé quanto de carro. A correnteza pode arrastar pessoas e veículos, e a água acumulada pode estar contaminada. Durante trovoadas e rajadas de vento, a orientação é permanecer em local seguro e manter distância de árvores, postes, placas e outras estruturas que possam cair.