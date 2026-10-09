CRIME

Influenciadora presa por esquema com jogos de azar chegou a receber comissão de R$ 50 mil por mês de plataforma ilegal

Maria Luiza Barbosa Ribeiro recebia porcentagem de recargas feitas por usuários captados por seus links

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 12:10

Maria Luiza chegou a receber R$ 50 mil em um mês por esquema Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Maria Luiza Barbosa Ribeiro, A influenciadora digital Maria Luiza Barbosa Ribeiro, presa na Bahia durante uma operação contra um esquema ilegal de jogos de azar , chegou a receber R$ 50 mil em comissões em um único mês por divulgar plataformas de apostas, segundo uma fonte policial ouvida pelo CORREIO. De acordo com o relato, os pagamentos eram calculados com base nas recargas realizadas pelos apostadores que acessavam os sites por meio dos links publicados pela influenciadora.

Maria Luiza e Erika Taisa da Silva Sampaio eram apontadas como as principais divulgadoras do esquema. "Maria Luiza e Érika são as principais. A Maria Luiza estava há mais tempo nesse ramo… Erika estava ganhando engajamento (ela tem duas contas no Instagram). Elas eram procuradas por "gerentes" das plataformas ilegais (diversas) e negociavam a comissão e meta. Cada plataforma tinha seus valores. Elas ganhavam uma porcentagem em cima das recargas dos apostadores.", explica o policial consultado.

Maria Luíza foi um dos alvos da operação 1 de 8

A fonte policial relatou que as influenciadoras eram procuradas por representantes, chamados de “gerentes”, de diferentes plataformas ilegais. Nas negociações, eram definidos os valores das comissões e as metas que precisavam ser alcançadas. A remuneração variava conforme o site e correspondia a uma porcentagem das recargas feitas pelos usuários atraídos pelas publicações.

"Todos que clicavam no link divulgado por elas, ficava registrado na plataforma (pelo ID da blogueira) e aí ao atingir uma meta ela recebia a porcentagem.. Maria Luíza chegou a confirmar, extraoficialmente, que havia recebido num só mês 50 mil reais de comissão. Porém, essa prática tinha mais de três anos", detalhou o policial.

Erika Taisa foi um dos alvos da operação 1 de 7

Além das duas influenciadoras, Josivan Silva Ribeiro e Vitor de Amorim Silva também são apontados como divulgadores das plataformas. Vitor, segundo a fonte, tinha um paredão de som identificado como “paredão do tigrinho”, em referência ao jogo popularizado em plataformas de apostas online.

Os quatro foram presos na quinta-feira (8), em Casa Nova, no norte da Bahia, durante as Operações Felis e Influência Oculta. A investigação começou após a Polícia Civil identificar uma evolução patrimonial considerada incompatível com as atividades declaradas por influenciadores que atuavam no município. Segundo os investigadores, os suspeitos exibiam nas redes sociais viagens internacionais, imóveis em condomínios fechados e veículos.

Vitor de Amorim foi um dos alvos da operação 1 de 5

A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de valores que chegam a R$ 84.879.547, referentes a movimentações financeiras consideradas atípicas. Durante a operação, foram apreendidos veículos, quadriciclos, reboques, equipamentos de som, geradores, uma pistola, munições e celulares. Os investigados são suspeitos de exploração ilegal de apostas eletrônicas e máquinas do tipo slot, associação criminosa e lavagem de capitais.

Segundo o delegado Thiago Pessoa, os investigados direcionavam seguidores a plataformas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda. De acordo com ele, os sites não estavam hospedados no domínio legal “.bet.br” e não contavam com controles de idade nem mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.