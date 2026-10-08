CRIME

Influenciadores são presos por esquema de jogos ilegais com R$ 84 milhões na Bahia

Quatro pessoas foram presas durante operação que apreendeu veículos, arma, munições e equipamentos

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:58

Quatro pessoas foram presas durante operação Crédito: Ascom-PCBA

Uma investigação sobre a ascensão patrimonial de influenciadores digitais levou a Polícia Civil da Bahia a um esquema de jogos de azar que teria movimentado mais de R$ 84 milhões. As Operações Felis e Influência Oculta foram deflagradas nesta quinta-feira (8), com ações em Casa Nova, no norte da Bahia, e São Raimundo Nonato, no Piauí.

Segundo a Polícia Civil, os investigados exploravam ilegalmente apostas eletrônicas e máquinas do tipo slot, além de estarem envolvidos, conforme as investigações, em associação criminosa e lavagem de capitais. A apuração teve início na Delegacia Territorial de Casa Nova, depois que agentes identificaram um aumento patrimonial considerado incompatível entre influenciadores que atuavam no município.

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De acordo com as investigações, os alvos não tinham ocupações lícitas declaradas, mas passaram a exibir nas redes sociais viagens internacionais de luxo, imóveis em condomínios fechados e diversos veículos. A suspeita é de que o patrimônio estivesse relacionado à exploração e divulgação de plataformas de apostas não autorizadas.

Quatro pessoas foram presas durante a operação: dois homens, de 31 e 22 anos, e duas mulheres, de 25 e 28 anos. Os quatro foram encontrados na mesma residência, localizada no Centro de Casa Nova. Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

A Justiça determinou ainda o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de valores que chegam a R$ 84.879.547. O montante corresponde à movimentação financeira considerada atípica e identificada em relatórios de inteligência financeira.

Entre os bens apreendidos estão um carro, duas caminhonetes, dois quadriciclos, diversos reboques, uma estrutura automotiva de som de alta potência e quatro geradores. Os veículos foram avaliados em aproximadamente R$ 700 mil, sendo o de maior valor estimado em R$ 350 mil.

Os policiais também apreenderam uma pistola calibre .40, 26 munições do mesmo calibre, três carregadores, 30 munições de calibre .36 e seis celulares. Segundo a investigação, parte dos veículos e equipamentos estaria relacionada à ostentação e à divulgação dos jogos ilegais.

Conforme explicou o delegado Thiago Pessoa, os investigados usavam o alcance nas redes sociais para direcionar seguidores e apostadores a plataformas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Ainda segundo ele, os sites eram hospedados fora do domínio legal “.bet.br” e não contavam com controles de idade ou mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.