Influenciadores são presos por esquema de jogos ilegais com R$ 84 milhões na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:58
Uma investigação sobre a ascensão patrimonial de influenciadores digitais levou a Polícia Civil da Bahia a um esquema de jogos de azar que teria movimentado mais de R$ 84 milhões. As Operações Felis e Influência Oculta foram deflagradas nesta quinta-feira (8), com ações em Casa Nova, no norte da Bahia, e São Raimundo Nonato, no Piauí.
Segundo a Polícia Civil, os investigados exploravam ilegalmente apostas eletrônicas e máquinas do tipo slot, além de estarem envolvidos, conforme as investigações, em associação criminosa e lavagem de capitais. A apuração teve início na Delegacia Territorial de Casa Nova, depois que agentes identificaram um aumento patrimonial considerado incompatível entre influenciadores que atuavam no município.
Quatro pessoas foram presas durante operação
De acordo com as investigações, os alvos não tinham ocupações lícitas declaradas, mas passaram a exibir nas redes sociais viagens internacionais de luxo, imóveis em condomínios fechados e diversos veículos. A suspeita é de que o patrimônio estivesse relacionado à exploração e divulgação de plataformas de apostas não autorizadas.
Quatro pessoas foram presas durante a operação: dois homens, de 31 e 22 anos, e duas mulheres, de 25 e 28 anos. Os quatro foram encontrados na mesma residência, localizada no Centro de Casa Nova. Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.
A Justiça determinou ainda o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de valores que chegam a R$ 84.879.547. O montante corresponde à movimentação financeira considerada atípica e identificada em relatórios de inteligência financeira.
Entre os bens apreendidos estão um carro, duas caminhonetes, dois quadriciclos, diversos reboques, uma estrutura automotiva de som de alta potência e quatro geradores. Os veículos foram avaliados em aproximadamente R$ 700 mil, sendo o de maior valor estimado em R$ 350 mil.
Os policiais também apreenderam uma pistola calibre .40, 26 munições do mesmo calibre, três carregadores, 30 munições de calibre .36 e seis celulares. Segundo a investigação, parte dos veículos e equipamentos estaria relacionada à ostentação e à divulgação dos jogos ilegais.
Conforme explicou o delegado Thiago Pessoa, os investigados usavam o alcance nas redes sociais para direcionar seguidores e apostadores a plataformas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Ainda segundo ele, os sites eram hospedados fora do domínio legal “.bet.br” e não contavam com controles de idade ou mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.
A estratégia de divulgação, de acordo com o delegado, incluía simulações de supostos ganhos elevados, links dinâmicos e promessas de enriquecimento rápido. As ações foram realizadas por equipes das Delegacias Territoriais de Casa Nova e Juazeiro, da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Juazeiro e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Norte).