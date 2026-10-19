ALERTA

Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos de até 60 km/h para mais de 300 cidades da Bahia

Salvador está entre os municípios atingidos pelo aviso amarelo

Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09:11

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta amarelo para chuvas intensas em 373 municípios da Bahia nesta segunda-feira (19). Com previsão de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, o aviso começou à meia-noite de domingo (18) e segue até as 23h59 desta segunda.

Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Barreiras, Juazeiro e Porto Seguro estão entre as cidades incluídas. A relação também contempla municípios como Lauro de Freitas, Candeias, Simões Filho e Santo Antônio de Jesus.

Segundo o Inmet, o volume de chuva pode variar de 20 a 30 milímetros por hora ou chegar a 50 milímetros por dia. A classificação de perigo potencial indica baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

As áreas abrangidas pelo aviso incluem as regiões Metropolitana de Salvador, Centro-Sul, Centro-Norte, Nordeste, Sul, Extremo Oeste e Vale São-Franciscano da Bahia (veja a lista completa abaixo).

Durante as rajadas de vento, a orientação é não buscar abrigo debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O instituto também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Confira as cidades atingidas:

Abaíra

Água Fria

Aiquara

Alagoinhas

Alcobaça

Almadina

Amargosa

Amélia Rodrigues

América Dourada

Anagé

Andaraí

Andorinha

Angical

Anguera

Antônio Cardoso

Antônio Gonçalves

Apuarema

Aracatu

Araci

Aramari

Arataca

Aratuípe

Aurelino Leal

Baianópolis

Baixa Grande

Barra

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barra do Rocha

Barreiras

Barro Alto

Barrocas

Barro Preto

Belmonte

Belo Campo

Biritinga

Boa Nova

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejões

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buerarema

Buritirama

Caatiba

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Caculé

Caém

Caetanos

Caetité

Cafarnaum

Cairu

Caldeirão Grande

Camacan

Camamu

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canápolis

Canarana

Canavieiras

Candeal

Candeias

Candiba

Cândido Sales

Cansanção

Canudos

Capela do Alto Alegre

Capim Grosso

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Casa Nova

Castro Alves

Catolândia

Catu

Caturama

Central

Coaraci

Cocos

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Coité

Conceição do Jacuípe

Condeúba

Contendas do Sincorá

Coração de Maria

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cravolândia

Cristópolis

Cruz das Almas

Curaçá

Dário Meira

Dom Basílio

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Encruzilhada

Érico Cardoso

Euclides da Cunha

Eunápolis

Feira da Mata

Feira de Santana

Filadélfia

Firmino Alves

Floresta Azul

Formosa do Rio Preto

Gandu

Gavião

Gentio do Ouro

Gongogi

Governador Mangabeira

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Iaçu

Ibiassucê

Ibicaraí

Ibicoara

Ibicuí

Ibipeba

Ibipitanga

Ibiquera

Ibirapitanga

Ibirapuã

Ibirataia

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Ichu

Igaporã

Igrapiúna

Iguaí

Ilhéus

Inhambupe

Ipecaetá

Ipiaú

Ipirá

Ipupiara

Irajuba

Iramaia

Iraquara

Irará

Irecê

Itabela

Itaberaba

Itabuna

Itacaré

Itaeté

Itagi

Itagibá

Itagimirim

Itaguaçu da Bahia

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itamaraju

Itamari

Itambé

Itanhém

Itaparica

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itapitanga

Itaquara

Itarantim

Itatim

Itiruçu

Itiúba

Itororó

Ituaçu

Ituberá

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jacobina

Jaguaquara

Jaguarari

Jaguaripe

Jequié

Jiquiriçá

Jitaúna

João Dourado

Juazeiro

Jucuruçu

Jussara

Jussari

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Laje

Lajedão

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lamarão

Lapão

Lauro de Freitas

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macajuba

Macarani

Macaúbas

Madre de Deus

Maetinga

Maiquinique

Mairi

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Maracás

Maragogipe

Maraú

Marcionílio Souza

Mascote

Medeiros Neto

Miguel Calmon

Milagres

Mirangaba

Mirante

Monte Santo

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mucuri

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muniz Ferreira

Muquém do São Francisco

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nordestina

Nova Canaã

Nova Fátima

Nova Ibiá

Nova Itarana

Nova Redenção

Nova Viçosa

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Ouriçangas

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Pau Brasil

Pé de Serra

Pedrão

Piatã

Pilão Arcado

Pindobaçu

Pintadas

Piraí do Norte

Piripá

Piritiba

Planaltino

Planalto

Poções

Ponto Novo

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Dutra

Presidente Jânio Quadros

Presidente Tancredo Neves

Queimadas

Quijingue

Quixabeira

Rafael Jambeiro

Remanso

Retirolândia

Riachão das Neves

Riachão do Jacuípe

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Ruy Barbosa

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Inês

Santaluz

Santa Luzia

Santa Maria da Vitória

Santana

Santanópolis

Santa Rita de Cássia

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Desidério

São Domingos

São Felipe

São Félix

São Félix do Coribe

São Francisco do Conde

São Gabriel

São Gonçalo dos Campos

São José da Vitória

São José do Jacuípe

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Saubara

Saúde

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Senhor do Bonfim

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Serra Preta

Serrinha

Serrolândia

Simões Filho

Sítio do Mato

Sobradinho

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Tanquinho

Taperoá

Tapiramutá

Teixeira de Freitas

Teodoro Sampaio

Teofilândia

Teolândia

Terra Nova

Tremedal

Tucano

Uauá

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Uibaí

Umburanas

Una

Urandi

Uruçuca

Utinga

Valença

Valente

Várzea da Roça

Várzea do Poço

Várzea Nova

Varzedo

Vera Cruz

Vereda

Vitória da Conquista

Wagner

Wanderley

Wenceslau Guimarães