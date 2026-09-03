PERIGO POTENCIAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 30 cidades da Bahia

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor até às 23h59 desta quinta-feira (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 04:30

Chuva Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 24 cidades da Bahia, além de Salvador, estão sob o alerta amarelo para chuvas intensas durante esta quinta-feira (3). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59.

Os municípios afetados estão localizados no centro sul e no sul da Bahia.

Alerta de chuva: veja lista de cidades

Alerta de chuva: veja lista de cidades 1 de 3

O alerta amarelo de "Perigo Potencial" indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.