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Inmet emite alerta de chuvas intensas para cidades da Bahia

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor até às 23h59 desta quarta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:00

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Chuva  Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 23 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para chuvas intensas durante esta quarta-feira (9). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59. 

Os municípios afetados estão localizados no centro sul da Bahia.

Alerta de chuva: veja lista de cidades

Alerta de chuva: veja lista de cidades

Alerta de chuva: veja lista de cidades por Reprodução
Alerta de chuva: veja lista de cidades por Reprodução
Alerta de chuva: veja lista de cidades por Reprodução
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Alerta de chuva: veja lista de cidades por Reprodução

O alerta amarelo de "Perigo Potencial" indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.

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A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Ainda é necessário evitar o uso de aparelhos eletrônicos enquanto estiverem conectado à tomada. Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados em caso de emergência.

Tags:

Chuva Bahia Inmet Alerta

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