SERVIÇO

INSS realiza mutirão com vagas para perícia médica em cidades da Bahia; veja locais

Ao todo, serão 3,4 mil vagas para atendimentos em diferentes municípios

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:50

INSS Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Quem precisa passar por perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda pode encontrar horários disponíveis na Bahia neste fim de semana. Em Salvador, por exemplo, há quase 100 vagas, principalmente para atendimentos no domingo (30).

A capital já está com a agenda completa para avaliação social. Em outras cidades, a situação também varia. Feira de Santana, Brumado e Vitória da Conquista estão entre os municípios que já não têm mais horários disponíveis.

Como falar com o INSS sem cair em golpes: Conheça os únicos meios oficiais de atendimento 1 de 6

Ao todo, o INSS programou 3.492 atendimentos na Bahia durante o mutirão deste sábado (29) e domingo (30), que reúne perícias médicas e avaliações sociais. A iniciativa faz parte de uma programação especial para ampliar a oferta dos serviços do órgão aos fins de semana.

Há vagas previstas nas Agências da Previdência Social (APS) de Irecê, Ribeira do Pombal, Porto Seguro, Ipiaú, Itabuna, Teixeira de Freitas, Barreiras, Boquira, Itamaraju e Salvador-Brotas.

A Agência Conectada de Eunápolis também participa da mobilização, com 234 vagas destinadas à teleavaliação.

Os procedimentos são utilizados na análise de diferentes requerimentos de benefícios do INSS. A disponibilidade de horários pode mudar ao longo do dia conforme a procura.