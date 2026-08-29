Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

INSS realiza mutirão com vagas para perícia médica em cidades da Bahia; veja locais

Ao todo, serão 3,4 mil vagas para atendimentos em diferentes municípios

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:50

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família
INSS Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Quem precisa passar por perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda pode encontrar horários disponíveis na Bahia neste fim de semana. Em Salvador, por exemplo, há quase 100 vagas, principalmente para atendimentos no domingo (30).

A capital já está com a agenda completa para avaliação social. Em outras cidades, a situação também varia. Feira de Santana, Brumado e Vitória da Conquista estão entre os municípios que já não têm mais horários disponíveis.

Como falar com o INSS sem cair em golpes: Conheça os únicos meios oficiais de atendimento

Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
1 de 6
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)

Ao todo, o INSS programou 3.492 atendimentos na Bahia durante o mutirão deste sábado (29) e domingo (30), que reúne perícias médicas e avaliações sociais. A iniciativa faz parte de uma programação especial para ampliar a oferta dos serviços do órgão aos fins de semana.

Há vagas previstas nas Agências da Previdência Social (APS) de Irecê, Ribeira do Pombal, Porto Seguro, Ipiaú, Itabuna, Teixeira de Freitas, Barreiras, Boquira, Itamaraju e Salvador-Brotas.

A Agência Conectada de Eunápolis também participa da mobilização, com 234 vagas destinadas à teleavaliação.

Leia mais

Imagem - Estagiário de 21 anos de agência do INSS é preso por fraude de R$ 3,5 milhões em Salvador

Estagiário de 21 anos de agência do INSS é preso por fraude de R$ 3,5 milhões em Salvador

Imagem - INSS: beneficiários sem biometria poderão autorizar empréstimo consignado por dados bancários

INSS: beneficiários sem biometria poderão autorizar empréstimo consignado por dados bancários

Imagem - INSS encerra programa que permitia a aposentados e pensionistas antecipar o benefício

INSS encerra programa que permitia a aposentados e pensionistas antecipar o benefício

Os procedimentos são utilizados na análise de diferentes requerimentos de benefícios do INSS. A disponibilidade de horários pode mudar ao longo do dia conforme a procura.

Os interessados podem verificar as vagas pelo aplicativo ou site Meu INSS. Também é possível buscar informações pela Central 135.

Mais recentes

Imagem - Tênis de corrida não é tudo igual: veja o que observar antes de escolher

Tênis de corrida não é tudo igual: veja o que observar antes de escolher
Imagem - Não tem tempo para academia? A estratégia de poucos minutos que pode mudar sua rotina de exercícios

Não tem tempo para academia? A estratégia de poucos minutos que pode mudar sua rotina de exercícios
Imagem - Robótica entra na rotina de estudantes da rede pública de Salvador

Robótica entra na rotina de estudantes da rede pública de Salvador