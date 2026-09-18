EDUCAÇÃO

Instituto lança cartilha e audiovisual para combater violência de gênero digital

Materiais educativos foram desenvolvidos para orientar adolescentes, educadores e famílias sobre situações de violência digital e formas de prevenção

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 22:26

Instituto lança cartilha e audiovisual para combater violência de gênero digital Crédito: Reprodução/Freepik

Na próxima quinta-feira (24), o Instituto AzMina lança uma cartilha educativa e um material audiovisual como ferramentas para auxiliar educadores, lideranças jovens e famílias no combate às violências contra adolescentes facilitadas pelo uso de tecnologias. O material "Não curto. Não compartilho" será disponibilizado gratuitamente no site após o lançamento oficial, que ocorre on-line, às 19h.

O material foi elaborado com linguagem acessível a adolescentes e jovens, com o propósito de informar e promover o diálogo sobre a temática. A cartilha é composta por um glossário de 25 termos e práticas de violência digital de gênero, como stalking e sextorsão, organizados em sete categorias.

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Ela apresenta apontamentos sobre como o assunto pode ser debatido em um contexto escolar, somado a outros temas tradicionalmente trabalhados em disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Sociologia e Tecnologia, dentro da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O material também orienta como identificar situações de violência em contextos digitais, tanto para vítimas quanto para educadores, familiares e colegas, além de apontar caminhos para acolher a vítima, canais de denúncia e redes de proteção.

O material também contém boas práticas para grupos de WhatsApp, aplicativo frequentemente utilizado em situações de assédio, difamação e exclusão entre estudantes.

“Gênero, raça, classe e outros determinantes se encontram nas nossas relações, provocando impactos distintos, principalmente entre mulheres e meninas negras, pessoas LGBTQI+, pessoas com deficiência, idosos etc. Por isso, a nossa proposta é refletir em coletividade, abrir espaço de fala com nossos jovens e construir junto com eles as estratégias de superação”, conta Mari Leal, gerente do Programa de Enfrentamento à Violência de Gênero do Instituto AzMina (PenhaS).

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