CRIME

Integrante de facção 'ultraviolenta' da Bahia suspeito de matar motoboy é preso no Espírito Santo

Policiais encontraram Adenildo Silva Souza com uma adolescente de 16 anos que estava desaparecida

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:48

Integrante de facção 'ultraviolenta' da Bahia suspeito de matar motoboy é preso no Espírito Santo Crédito: Reprodução

Um homem de 30 anos foi preso nesta sexta-feira (25), na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ele é investigado por envolvimento em homicídios, tortura, roubo e tráfico de drogas e é apontado pela polícia como integrante de uma organização criminosa.

Durante o cumprimento dos quatro mandados de prisão preventiva abertos em nome de Adenildo Silva Souza, conhecido como “Zuleica”, os policiais encontraram uma adolescente de 16 anos no imóvel. Segundo a polícia, ela tinha um registro de desaparecimento e foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

“Zuleica” foi preso no Espírito Santo 1 de 5

Segundo as investigações, “Zuleica” é apontado como participante do homicídio de Anthony Santos Fernandes, em setembro de 2019, e dos assassinatos de Henrique Souza Santos, Douglas Souza de Jesus e Eduarda Rodrigues dos Santos, em setembro de 2025. Eduarda foi decapitada.

O homem também é investigado pela morte de Eliseu Oliveira Rodrigues, em maio de 2026, e pela tortura de Cláudio Francisco Santos, em setembro de 2021. A polícia também aponta a participação dele no homicídio contra o motoboy Edy Franklin de Souza Pagotto, ocorrido em 5 de maio deste ano, na cidade de Itabela.

A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência do Núcleo de Inteligência da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). As informações foram repassadas ao Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Espírito Santo, que enviou equipes ao município onde o suspeito estava escondido.