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Integrante de facção 'ultraviolenta' da Bahia suspeito de matar motoboy é preso no Espírito Santo

Policiais encontraram Adenildo Silva Souza com uma adolescente de 16 anos que estava desaparecida

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:48

Integrante de facção 'ultraviolenta' da Bahia suspeito de matar motoboy é preso no Espírito Santo
Integrante de facção 'ultraviolenta' da Bahia suspeito de matar motoboy é preso no Espírito Santo Crédito: Reprodução

Um homem de 30 anos foi preso nesta sexta-feira (25), na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ele é investigado por envolvimento em homicídios, tortura, roubo e tráfico de drogas e é apontado pela polícia como integrante de uma organização criminosa.

Durante o cumprimento dos quatro mandados de prisão preventiva abertos em nome de Adenildo Silva Souza, conhecido como “Zuleica”, os policiais encontraram uma adolescente de 16 anos no imóvel. Segundo a polícia, ela tinha um registro de desaparecimento e foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

“Zuleica” foi preso no Espírito Santo

“Zuleica” foi preso em Serra, no Espírito Santo por Reprodução
“Zuleica” foi preso em Serra, no Espírito Santo por Reprodução
“Zuleica” foi preso em Serra, no Espírito Santo por Reprodução
“Zuleica” foi preso em Serra, no Espírito Santo por Reprodução
Integrante de facção 'ultraviolenta' da Bahia suspeito de matar motoboy é preso no Espírito Santo por Reprodução
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“Zuleica” foi preso em Serra, no Espírito Santo por Reprodução

Segundo as investigações, “Zuleica” é apontado como participante do homicídio de Anthony Santos Fernandes, em setembro de 2019, e dos assassinatos de Henrique Souza Santos, Douglas Souza de Jesus e Eduarda Rodrigues dos Santos, em setembro de 2025. Eduarda foi decapitada.

O homem também é investigado pela morte de Eliseu Oliveira Rodrigues, em maio de 2026, e pela tortura de Cláudio Francisco Santos, em setembro de 2021. A polícia também aponta a participação dele no homicídio contra o motoboy Edy Franklin de Souza Pagotto, ocorrido em 5 de maio deste ano, na cidade de Itabela.

A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência do Núcleo de Inteligência da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). As informações foram repassadas ao Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Espírito Santo, que enviou equipes ao município onde o suspeito estava escondido.

O suspeito passou por exame de corpo de delito e será encaminhado para audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça.

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