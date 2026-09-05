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Integrante do Baralho do Crime ligado a facção paulista é morto após confronto em hotel

Baiano estava escondido com um comparsa em Juvenília, na divisa Minas com Bahia, quando houve confronto com policiais

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 19:41

Danilo de França Souza, Oclinho
Danilo de França Souza, Oclinho Crédito: Divulgação/SSPBA

Integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia e um comparsa morreram após um confronto com policiais militares da Bahia e de Minas Gerais na madrugada deste sábado (5), em um hotel de Juvenília, município mineiro que faz divisa com Feira da Mata, Carinhanha e Malhada, na Bahia.

Segundo as polícias, a dupla estava escondida no hotel quando os agentes tentaram cumprir a prisão. Houve confronto, e os dois homens foram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos para uma unidade médica de Juvenília, mas morreram.

Os cinco baianos que aparecem entre mais procurados

Anderson Souza de Jesus por Divulgação
André Marcio de Jesus por Divulgação
Fabio Souza dos Santos por Divulgação
Manoaldo Falcão Costa Júnior por Divulgação
Sidmar Soares Santos, o Bolota por Divulgação
1 de 5
Anderson Souza de Jesus por Divulgação

Um dos homens foi identificado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia como Danilo de França Souza, conhecido como Oclinho. Ele integrava o Baralho do Crime, ferramenta que reúne os criminosos mais procurados do estado, desde 2017, como Nove de Espada. 

A operação foi realizada de forma integrada pelas Polícias Militares da Bahia e de Minas Gerais e, segundo as corporações, seguiu a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI). Com os dois suspeitos, foram apreendidas armas e munições.

Tags:

Baralho do Crime

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