MINAS GERAIS

Integrante do Baralho do Crime ligado a facção paulista é morto após confronto em hotel

Baiano estava escondido com um comparsa em Juvenília, na divisa Minas com Bahia, quando houve confronto com policiais

Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 19:41

Danilo de França Souza, Oclinho Crédito: Divulgação/SSPBA

Integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia e um comparsa morreram após um confronto com policiais militares da Bahia e de Minas Gerais na madrugada deste sábado (5), em um hotel de Juvenília, município mineiro que faz divisa com Feira da Mata, Carinhanha e Malhada, na Bahia.

Segundo as polícias, a dupla estava escondida no hotel quando os agentes tentaram cumprir a prisão. Houve confronto, e os dois homens foram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos para uma unidade médica de Juvenília, mas morreram.

Os cinco baianos que aparecem entre mais procurados 1 de 5

Um dos homens foi identificado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia como Danilo de França Souza, conhecido como Oclinho. Ele integrava o Baralho do Crime, ferramenta que reúne os criminosos mais procurados do estado, desde 2017, como Nove de Espada.