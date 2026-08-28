CRIME

Integrante do PCC, baiano apontado como um dos maiores assaltantes de banco do país é preso

Homem foi localizado em Osasco, no estado paulista

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 22:07

Baiano apontado como um dos maiores assaltantes de banco do país é preso Crédito: Reprodução

Um dos maiores assaltantes de banco do Brasil foi preso nesta sexta-feira (28), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Segundo Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o criminoso baiano tinha dois mandados de prisão em aberto. A captura ocorreu durante mais uma operação que integrou forças policiais estaduais e federais.

De acordo com informações iniciais, o criminoso seria responsável por receber um carregamento de fuzis em território paulista. Ele foi localizado durante uma ação de combate ao crime organizado baseada em informações de inteligência.

Natural da Bahia, o homem é apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e possui dezenas de passagens por explosões de agências bancárias. Os crimes foram registrados nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país.