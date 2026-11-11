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Investigada pela PF, mãe de Neto Carletto teria usado trabalhadora rural para sacar R$ 400 mil na Bahia

Segundo decisão do STF, funcionária que recebia menos de um salário mínimo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:23

Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto
Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto Crédito: Reprodução

Alvo de operação da Polícia Federal (PF), Mariza Carletto teria utilizado uma trabalhadora rural para sacar R$ 400 mil no banco na Bahia, dividindo os saques em duas vezes de R$ 200 mil. De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a funcionária era empregada por uma outra familiar da investigada.

Mariza é mãe do deputado federal Neto Carletto, que o CORREIO já mostrou ser o parlamentar mais rico da Bahia. A funcionária usada por Mariza, no entanto, tinha uma remuneração inferior a um salário-mínimo e, após fazer os saques, segundo a decisão, foi até a empresa Expresso Brasileiro Transportes LTDA, ligada à família de Mariza.

Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto

Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto por Reprodução
Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto por Reprodução
Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto por Reprodução
Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto por Reprodução
Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto por Reprodução
Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto por Reprodução
Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto por Reprodução
Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto por Reprodução
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Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto por Reprodução

Mariza foi um dos alvos da Operação Fluxo Paralelo, deflagrada na terça-feira (10). Durante as buscas em um imóvel ligado a ela, em Porto Seguro, os agentes encontraram grandes quantias de dinheiro guardadas em uma caixa de papelão e em uma mala. A operação também cumpriu mandados em Eunápolis e Itamaraju.

Os investigadores apuram a destinação de R$ 44 milhões em emendas Pix indicadas por Neto Carletto para o município de Coração de Maria, entre 2020 e 2024. Na decisão que autorizou a operação, o ministro Flávio Dino, do STF, apontou indícios de irregularidades em licitações realizadas para a aplicação dos recursos federais.

Neto Carletto é o parlamentar mais rico da Bahia

Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia por Reprodução
Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia por Reprodução
Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia por Reprodução
Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia por Reprodução
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Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia por Reprodução

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) também identificaram movimentações expressivas em dinheiro vivo por parte dos pais do parlamentar. Apenas em agosto de 2026, Mariza realizou seis saques que totalizaram R$ 762 mil. Já Orlando Carletto, pai do deputado, teve cerca de R$ 3,4 milhões retirados em espécie, distribuídos em 23 operações.

Em nota, Neto Carletto afirmou que não é alvo da operação e declarou confiar na legalidade de seus atos e no trabalho das instituições. “Reafirmo minha tranquilidade, minha confiança na legalidade dos meus atos e no trabalho das instituições. Tenho convicção de que os fatos serão devidamente esclarecidos, sempre com respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência”, escreveu.

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Mãe Investigada Deputado Federal Neto Carletto Mariza Carletto

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