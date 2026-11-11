POLÍCIA

Investigada pela PF, mãe de Neto Carletto teria usado trabalhadora rural para sacar R$ 400 mil na Bahia

Segundo decisão do STF, funcionária que recebia menos de um salário mínimo

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:23

Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto Crédito: Reprodução

Alvo de operação da Polícia Federal (PF), Mariza Carletto teria utilizado uma trabalhadora rural para sacar R$ 400 mil no banco na Bahia, dividindo os saques em duas vezes de R$ 200 mil. De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a funcionária era empregada por uma outra familiar da investigada.

Mariza é mãe do deputado federal Neto Carletto, que o CORREIO já mostrou ser o parlamentar mais rico da Bahia. A funcionária usada por Mariza, no entanto, tinha uma remuneração inferior a um salário-mínimo e, após fazer os saques, segundo a decisão, foi até a empresa Expresso Brasileiro Transportes LTDA, ligada à família de Mariza.

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Mariza foi um dos alvos da Operação Fluxo Paralelo, deflagrada na terça-feira (10). Durante as buscas em um imóvel ligado a ela, em Porto Seguro, os agentes encontraram grandes quantias de dinheiro guardadas em uma caixa de papelão e em uma mala. A operação também cumpriu mandados em Eunápolis e Itamaraju.

Os investigadores apuram a destinação de R$ 44 milhões em emendas Pix indicadas por Neto Carletto para o município de Coração de Maria, entre 2020 e 2024. Na decisão que autorizou a operação, o ministro Flávio Dino, do STF, apontou indícios de irregularidades em licitações realizadas para a aplicação dos recursos federais.

Neto Carletto é o parlamentar mais rico da Bahia 1 de 4

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) também identificaram movimentações expressivas em dinheiro vivo por parte dos pais do parlamentar. Apenas em agosto de 2026, Mariza realizou seis saques que totalizaram R$ 762 mil. Já Orlando Carletto, pai do deputado, teve cerca de R$ 3,4 milhões retirados em espécie, distribuídos em 23 operações.