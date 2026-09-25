OPERAÇÃO

Investigado por tráfico nas redes sociais usou nome da avó para registrar carros de luxo na Bahia

Erick Castro Gusmão Seixas é apontado como responsável por uma rede de venda de maconha para clientes de alto poder aquisitivo

Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:57

Erik Castro Gusmão Seixas é apontado como principal alvo da operação Crédito: Reprodução

O principal alvo da Operação Iceberg, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (24), teria usado o nome da própria avó para registrar veículos de alto padrão. Segundo a investigação, a estratégia fazia parte de uma estrutura montada para ocultar patrimônio e movimentar recursos ligados à venda de drogas. Erick Castro Gusmão Seixas foi preso em Salvador e é apontado como responsável por uma rede de comercialização de diferentes variedades de maconha.

A investigação aponta que Erick mantinha um padrão de vida elevado e utilizava carros de luxo como parte da estratégia para esconder a origem dos recursos. Entre os veículos apreendidos durante a operação estão modelos como Audi A4 e Q3, BYD Song Plus GS DM, Honda CR-V Touring, Volkswagen Amarok, Jeep Compass e Chevrolet Tracker. Ao todo, os automóveis apreendidos são avaliados em mais de R$ 1,1 milhão.

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De acordo com a Polícia Civil, Erick teria movimentado mais de R$ 9,6 milhões ao longo de cinco anos. O valor foi distribuído em mais de 16,6 mil transações bancárias. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, o grupo teria recorrido a contas de terceiros, empresas e pessoas interpostas. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 200 milhões em bens e recursos dos investigados.

A estrutura apontada pela investigação também envolveria outras pessoas próximas ao grupo. Theo Macedo e Dantas, apontado como principal fornecedor de drogas para Erick, teria utilizado uma empresa inativa registrada em nome da própria mãe. Conforme os investigadores, ele foi o maior remetente de valores identificado no inquérito, com R$ 621.489,73 movimentados.

Outro investigado, Matheus Ribeiro Mello do Nascimento, também teria recorrido a terceiros para movimentar dinheiro. Segundo a polícia, ele utilizava contas de outras pessoas para realizar e receber pagamentos e chegou a usar um veículo registrado em nome do pai. A investigação aponta ainda que Matheus era responsável por buscar fornecedores de drogas no Paraguai.

O esquema investigado tinha como uma das principais ferramentas as redes sociais. As drogas eram oferecidas pelo Instagram e, segundo a Polícia Civil, entre os compradores estavam pessoas com alto poder aquisitivo, incluindo empresários, advogados e médicos. Os pagamentos eram feitos principalmente por Pix, enquanto empresas e contas de terceiros seriam usadas para dificultar a identificação da origem dos valores.