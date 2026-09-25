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Investigado por tráfico nas redes sociais usou nome da avó para registrar carros de luxo na Bahia

Erick Castro Gusmão Seixas é apontado como responsável por uma rede de venda de maconha para clientes de alto poder aquisitivo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:57

Erik Castro Gusmão Seixas é apontado como principal alvo da operação
Erik Castro Gusmão Seixas é apontado como principal alvo da operação Crédito: Reprodução

O principal alvo da Operação Iceberg, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (24), teria usado o nome da própria avó para registrar veículos de alto padrão. Segundo a investigação, a estratégia fazia parte de uma estrutura montada para ocultar patrimônio e movimentar recursos ligados à venda de drogas. Erick Castro Gusmão Seixas foi preso em Salvador e é apontado como responsável por uma rede de comercialização de diferentes variedades de maconha.

A investigação aponta que Erick mantinha um padrão de vida elevado e utilizava carros de luxo como parte da estratégia para esconder a origem dos recursos. Entre os veículos apreendidos durante a operação estão modelos como Audi A4 e Q3, BYD Song Plus GS DM, Honda CR-V Touring, Volkswagen Amarok, Jeep Compass e Chevrolet Tracker. Ao todo, os automóveis apreendidos são avaliados em mais de R$ 1,1 milhão.

Vida de luxo: quem são os 12 presos por suspeita de vender drogas pelo Instagram na Bahia

Marcelo Botelho Reis foi preso em flagrante com uma arma de fogo. É apontado como comprador com indícios de aquisição de drogas para revenda. A investigação aponta movimentação de mais de R$ 46 mil com Erik. por Reprodução
Luccius Magno Fernandes Neiva Gomes foi preso na zona rural de Jaguaripe e é apontado como operador de um esquema de lavagem de capitais por meio da empresa de fachada Grupo Thor. por Reprodução
Tyago de Assis Conceição já estava no sistema prisional de Sergipe quando teve o mandado cumprido. É apontado como fornecedor de drogas. Segundo a investigação, seu CPF está vinculado à empresa Xalove Mouse, considerada inapta desde 2022. por Reprodução
Robson Siqueira Reis foi preso durante o cumprimento de mandado. As informações fornecidas não detalham a função atribuída a ele no esquema. por Reprodução
Laisa Franca Lacerda segundo a investigação, disponibilizava a própria residência para armazenamento e retirada de drogas por compradores. Também teria movimentado mais de R$ 180 mil por meio de contas pessoais e de uma empresa de fachada. por auto-upload
Theo Macedo e Dantas atuaria como o principal fornecedor de entorpecentes para o líder do esquema, Erik, sendo o maior remetente de valores da investigação com R$ 621.489,73 movimentados, quantia incompatível com a sua total falta de atividade lícita, veículos ou vínculo empregatício formal. por auto-upload
Marco Antonio Cavalcanti de Azevedo Lopes é apontado como distribuidor regional em Vitória da Conquista e cidades próximas. Segundo a investigação, orientava Erik sobre formas de ocultar drogas durante o transporte, inclusive utilizando embalagens a vácuo dentro de potes de creme. por auto-upload
Luan Costa da Silva é apontado como distribuidor de drogas em grande escala no interior da Bahia, com atuação em Santo Antônio de Jesus. Segundo a investigação, negociou a venda de uma pistola Glock com Erik e utilizava contas e linhas telefônicas de terceiros. por auto-upload
Erik Castro Gusmão Seixas é  apontado como principal alvo da operação. Segundo a investigação, comercializava variedades de maconha pelo Instagram. Também teria utilizado empresa de fachada, contas de terceiros e o nome da avó para registrar veículos de alto padrão. por auto-upload
Matheus Ribeiro Mello do Nascimento é apontado como alguém que passou de comprador a revendedor, intermediando compras para terceiros e buscando fontes de abastecimento no Paraguai. Segundo a investigação, realizava o tráfico na própria residência. por auto-upload
Guilherme Rodrigues de Oliveira é apontado como sócio único da empresa Metalnor, também identificada como Gold Auto Peças. Segundo a investigação, apresentou movimentação financeira de R$ 281.715,40. As diligências apontaram que a empresa seria de fachada e não teria atividade real desde 2023. Até o momento, não foi identificado vínculo direto dele com a comercialização de drogas. por auto-upload
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Marcelo Botelho Reis foi preso em flagrante com uma arma de fogo. É apontado como comprador com indícios de aquisição de drogas para revenda. A investigação aponta movimentação de mais de R$ 46 mil com Erik. por Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, Erick teria movimentado mais de R$ 9,6 milhões ao longo de cinco anos. O valor foi distribuído em mais de 16,6 mil transações bancárias. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, o grupo teria recorrido a contas de terceiros, empresas e pessoas interpostas. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 200 milhões em bens e recursos dos investigados.

A estrutura apontada pela investigação também envolveria outras pessoas próximas ao grupo. Theo Macedo e Dantas, apontado como principal fornecedor de drogas para Erick, teria utilizado uma empresa inativa registrada em nome da própria mãe. Conforme os investigadores, ele foi o maior remetente de valores identificado no inquérito, com R$ 621.489,73 movimentados.

Outro investigado, Matheus Ribeiro Mello do Nascimento, também teria recorrido a terceiros para movimentar dinheiro. Segundo a polícia, ele utilizava contas de outras pessoas para realizar e receber pagamentos e chegou a usar um veículo registrado em nome do pai. A investigação aponta ainda que Matheus era responsável por buscar fornecedores de drogas no Paraguai.

O esquema investigado tinha como uma das principais ferramentas as redes sociais. As drogas eram oferecidas pelo Instagram e, segundo a Polícia Civil, entre os compradores estavam pessoas com alto poder aquisitivo, incluindo empresários, advogados e médicos. Os pagamentos eram feitos principalmente por Pix, enquanto empresas e contas de terceiros seriam usadas para dificultar a identificação da origem dos valores.

Além de suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, Erick também é investigado por negociação de arma de fogo. A operação terminou com 12 presos. Marcelo Botelho Reis, por exemplo, foi detido em flagrante com uma arma e é apontado como possível comprador de drogas para revenda. Já Camila Ingrid Dourado Bezerra, namorada de um dos investigados, foi presa após a polícia encontrar uma grande quantidade de entorpecentes na residência dela.

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Tags:

Presos Tráfico de Drogas Operação Iceberg

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