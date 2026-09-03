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Irmãos executados com a mãe em carro na Bahia foram indiciados por morte de policial fora do estado

Matheus e Venilson Pereira Oliveira foram investigados pela morte de um cabo da PM

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:00

Irmãos foram indiciados pela morte de PM antes de serem executados
Irmãos foram indiciados pela morte de PM antes de serem executados Crédito: Reprodução

Os irmãos Matheus Pereira Oliveira, de 26 anos, e Venilson Pereira Oliveira, de 24, mortos a tiros junto com a mãe, Jandira Pereira Silva, de 49 anos, em Correntina, no oeste da Bahia, já foram indiciados pela morte de um policial militar em Goiás. Os três foram executados na terça-feira (1º), enquanto estavam dentro de um carro. Uma criança de 7 anos também estava no veículo, mas não foi atingida.

O ataque aconteceu nas proximidades de um estabelecimento que comercializa gás. Segundo as informações iniciais, três homens que estavam em outro carro se aproximaram do veículo da família e fizeram vários disparos. Mesmo após serem atacados, os ocupantes ainda tentaram fugir, mas Jandira e os dois filhos não resistiram aos ferimentos. A criança que estava no automóvel saiu ilesa.

Mãe e filhos foram mortos dentro de carro em Correntina

Matheus e Venilson eram filhos de Jandira por Reprodução
Mãe e filhos foram executados em crime por Reprodução
Mãe e filhos foram executados em crime por Reprodução
Irmãos foram indiciados pela morte de PM antes de serem executados por Reprodução
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Matheus e Venilson eram filhos de Jandira por Reprodução

A morte do policial, identificado como Leandro Gadelha ocorreu em 22 de julho de 2024, em Goiás. Segundo a Polícia Civil, uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) entrou em um local onde cinco pessoas estariam negociando armas de fogo. Os policiais afirmaram que foram recebidos a tiros, mas não conseguiram identificar qual dos suspeitos havia efetuado os disparos.

Na ocasião, quatro pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por homicídio, entre elas Matheus e Venilson. Os homens foram presos pela Rotam. Uma quinta pessoa que estava no local ficou ferida durante a ocorrência e foi encaminhada para uma unidade de saúde em Anápolis, enquanto os demais foram presos em flagrante e posteriormente indiciados.

Em agosto de 2024, a Justiça determinou a soltura de três dos quatro suspeitos. Entre eles estava Venilson, cuja prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, assim como ocorreu com outros dois investigados. Matheus, por outro lado, permaneceu preso na ocasião, após ser apontado como o responsável por ter atirado contra o cabo da Polícia Militar. A informação consta no histórico da investigação sobre a morte do agente.

Agora, a Polícia Civil da Bahia investiga a execução dos três familiares. O inquérito está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória, que busca esclarecer como o ataque aconteceu, identificar os autores e descobrir a motivação do crime. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos presos ou sobre a possível relação entre a execução e o histórico dos irmãos em Goiás.

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Tags:

Emboscada Correntina mãe E Filhos Mortos Matheus Pereira Oliveira Venilson Pereira Oliveira

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