IRPF 2023: Bahia entrega mais de 78 mil declarações além do esperado

Com 1.633.845 declarações de Imposto de Renda realizadas até a quarta-feira (31), a Bahia superou as expectativas de recebimento dentro do prazo estabelecidas pela Receita Federal para este ano. Eram esperadas, no mínimo, 1.516.108 declarações e, no máximo, 1.555.487. No ano passado, 1.413.581 baianos acertaram as contas com o Leão até a data-limite.



Segundo a assessoria da Receita Federal, a superação das expectativas pode ser atribuída à facilidade proporcionada pela declaração pré-preenchida e, também, à quantidade de declarações retificadoras — quando o contribuinte comete algum erro no fornecimento de informações e precisa fazer um novo envio.