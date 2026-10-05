Isidório com 248 mil votos, Lídice da Mata derrotada e mais: o que mudou entre os deputados federais da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:15
A bancada da Bahia na Câmara dos Deputados terá 11 novos nomes a partir de 2027, após a eleição de 2026. Dos 39 deputados eleitos pelo estado, 28 conseguiram renovar o mandato, enquanto outros 11 que não estavam na composição eleita em 2022 conquistaram uma cadeira. Entre os que ficaram de fora está Otto Filho (PSD), deputado mais votado da Bahia em 2022, com 200.909 votos.
Além da renovação da bancada, a eleição de 2026 também foi marcada pela inversão no topo da votação. O Pastor Sargento Isidório (Avante), reeleito com 248.147 votos, foi o deputado federal mais votado pela Bahia neste ano, superando a marca de 200.909 votos obtida por Otto Alencar Filho (PSD) em 2022, quando liderou a disputa no estado.
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Otto, porém, não participou da campanha de 2026: ele renunciou ao mandato de deputado federal para assumir, em dezembro de 2025, o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). No lugar dele, no entanto, seu irmão, Daniel Alencar, que também é filho do senador Otto Alencar, foi eleito como deputado federal com 192.492 votos, o quarto mais bem votado na Bahia.
Outro nome destacado entre os que ficaram de fora da nova bancada é o de Lídice da Mata (PSB). Em 2022, a deputada foi eleita com 112.385 votos, ficando entre os 25 mais votados da Bahia, mas não conseguiu renovar o mandato em 2026. A derrota interrompe a trajetória da parlamentar na Câmara, que estava no quarto mandato, e representa uma das principais mudanças na bancada baiana.
Veja o que mudou:
Otto Filho (PSD) — 200.909 votos em 2022
Zé Neto (PT) — 128.439
Waldenor Pereira (PT) — 113.110
Lídice da Mata (PSB) — 112.385
Bacelar (PV) — 110.787
Arthur Maia (União Brasil) — 108.672
Paulo Magalhães (PSD) — 107.093
Alex Santana (Republicanos) — 106.940
João Leão (Progressistas) — 102.376
José Rocha (União Brasil) — 78.833
Rogéria Santos (Republicanos) — 82.012
Quem não estava em 2022 e foi eleito em 2026
Daniel Alencar (PSD) — 192.492 votos
Lucas Reis (PT) — 192.080
Sandro Filho (PP) — 167.394
Doutora Raissa Soares (PL) — 162.370
Carlos Muniz (PSDB) — 141.762
Olivia (PCdoB) — 123.359
Ditinho Avivip (União Brasil) — 111.025
Maria Marighella (PT) — 108.870
Manuel Rocha (União Brasil) — 104.969
Charles Fernandes (PSD) — 87.945
Elmo Vaz (Avante) — 65.558