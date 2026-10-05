ELEIÇÕES 2026

Isidório com 248 mil votos, Lídice da Mata derrotada e mais: o que mudou entre os deputados federais da Bahia

Renovação de 11 cadeiras muda composição da bancada da Bahia na Câmara dos Deputados

Wendel de Novais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:15

Isidório liderou corrida, Lídice ficou de fora e Neto Carletto teve 197 mil votos Crédito: Reprodução

A bancada da Bahia na Câmara dos Deputados terá 11 novos nomes a partir de 2027, após a eleição de 2026. Dos 39 deputados eleitos pelo estado, 28 conseguiram renovar o mandato, enquanto outros 11 que não estavam na composição eleita em 2022 conquistaram uma cadeira. Entre os que ficaram de fora está Otto Filho (PSD), deputado mais votado da Bahia em 2022, com 200.909 votos.

Além da renovação da bancada, a eleição de 2026 também foi marcada pela inversão no topo da votação. O Pastor Sargento Isidório (Avante), reeleito com 248.147 votos, foi o deputado federal mais votado pela Bahia neste ano, superando a marca de 200.909 votos obtida por Otto Alencar Filho (PSD) em 2022, quando liderou a disputa no estado.

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia 1 de 5

Otto, porém, não participou da campanha de 2026: ele renunciou ao mandato de deputado federal para assumir, em dezembro de 2025, o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). No lugar dele, no entanto, seu irmão, Daniel Alencar, que também é filho do senador Otto Alencar, foi eleito como deputado federal com 192.492 votos, o quarto mais bem votado na Bahia.

Outro nome destacado entre os que ficaram de fora da nova bancada é o de Lídice da Mata (PSB). Em 2022, a deputada foi eleita com 112.385 votos, ficando entre os 25 mais votados da Bahia, mas não conseguiu renovar o mandato em 2026. A derrota interrompe a trajetória da parlamentar na Câmara, que estava no quarto mandato, e representa uma das principais mudanças na bancada baiana.

Veja o que mudou:

Quem não foi reeleito

Otto Filho (PSD) — 200.909 votos em 2022

Zé Neto (PT) — 128.439

Waldenor Pereira (PT) — 113.110

Lídice da Mata (PSB) — 112.385

Bacelar (PV) — 110.787

Arthur Maia (União Brasil) — 108.672

Paulo Magalhães (PSD) — 107.093

Alex Santana (Republicanos) — 106.940

João Leão (Progressistas) — 102.376

José Rocha (União Brasil) — 78.833

Rogéria Santos (Republicanos) — 82.012

Quem não estava em 2022 e foi eleito em 2026

Daniel Alencar (PSD) — 192.492 votos

Lucas Reis (PT) — 192.080

Sandro Filho (PP) — 167.394

Doutora Raissa Soares (PL) — 162.370

Carlos Muniz (PSDB) — 141.762

Olivia (PCdoB) — 123.359

Ditinho Avivip (União Brasil) — 111.025

Maria Marighella (PT) — 108.870

Manuel Rocha (União Brasil) — 104.969

Charles Fernandes (PSD) — 87.945