ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Jerônimo Rodrigues pede autorização para 25º empréstimo, no valor de R$ 131 milhões

Novo pedido foi encaminhado à Alba nesta segunda-feira (16) e pode elevar para R$ 32,3 bilhões o total de operações de crédito solicitadas pelo governador

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:00

Governador Jerônimo Rodrigues Crédito: Joa Souza/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta segunda-feira (16), o 25º pedido de empréstimo desde o início de sua gestão. Desta vez, o chefe do Executivo estadual solicitou autorização para contratar uma operação de crédito de R$ 131 milhões junto ao Banco do Brasil.

De acordo com a Alba, o governador justificou a solicitação pela necessidade de viabilizar investimentos previstos no Plano Plurianual (PPA) e nos orçamentos anuais do Estado, nas áreas de mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura urbana, hídrica e viária, além de edificações públicas.

Segundo a Casa, Jerônimo também solicitou que o projeto tramite em regime de urgência, o que permite maior celeridade na análise da proposta.

Com a tramitação em regime de urgência, os deputados estaduais terão prazo de 45 dias para apreciar a matéria. Caso o período seja ultrapassado sem votação, o projeto passará a ter prioridade sobre as demais proposições em tramitação na Casa.

O texto foi recebido pela presidente da Assembleia, deputada Ivana Bastos (PSD), e encaminhado para publicação, etapa que antecede o início da tramitação. Em seguida, a proposta deverá passar pela Secretaria-Geral das Comissões, onde poderá receber emendas, antes de ser submetida à votação dos parlamentares.

Se aprovado, o novo pedido elevará para R$ 32,3 bilhões o montante de operações de crédito solicitadas pelo governo Jerônimo Rodrigues desde o início da gestão. O valor supera a soma dos empréstimos contratados pelos três últimos antecessores do petista.

Entre 2015 e 2022, a Alba autorizou R$ 9,17 bilhões em empréstimos para o então governador Rui Costa, dos quais R$ 6,99 bilhões foram efetivamente captados, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).