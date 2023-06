Jogador de futebol amador é morto a tiros em Pau Miúdo

Um jogador de futebol amador, Paulo Vinicius Silva, de 23 anos, foi morto a tiros no Pau Miúdo, em Salvador, na quarta-feira(7), de acordo com a Polícia Militar. Segundo informações da TV Bahia, ele se encaminhava até a casa da namorada quando foi atingido.



O pai da vítima diz acreditar que a situação acontecer após uma partida de futebol em uma quadra no bairro, quando ocorreu de homens ligados ao tráfico de drogas mandarem o jogo parar. As pessoas continuaram a jogar, e quando Paulo ia até a casa da namorada, foi atingido na Rua Juracy Magalhães, no bairro.