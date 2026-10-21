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Jornal CORREIO terá bolsa exclusivo de Santa Dulce na edição desta sexta (23)

Exemplar do dia e bolsa serão vendidos por apenas R$ 16

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:52

logo correio ba og image
Logo CORREIO Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (23), o jornal CORREIO terá uma edição especial acompanhada de uma lembrança em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Na data, os leitores poderão adquirir o exemplar com um item exclusivo: uma bolsa personalizada.

Disponível na cor off-white, com detalhes em azul, a bolsa traz estampada a frase “Amar e Servir”, escolhida especialmente para a ocasião.

O jornal acompanhado da bolsa será comercializado por R$ 16 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na mesma data, a edição sem o item poderá ser adquirida por R$ 2,25.

Bolsa de Santa Dulce

Bolsa de Santa Dulce por Reprodução
Bolsa de Santa Dulce por Reprodução
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Bolsa de Santa Dulce por Reprodução

Os assinantes do CORREIO também poderão garantir o brinde. Para isso, basta entrar em contato com a central de atendimento nesta sexta-feira (23), pelo telefone (71) 3480-9140 ou pelo WhatsApp (71) 98951-3000, e solicitar a bolsa. Os primeiros 100 assinantes que fizerem a solicitação serão contemplados. A entrega será realizada exclusivamente em Salvador.

A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

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