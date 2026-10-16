ESTADO DE SAÚDE

José Ronaldo, prefeito de Feira de Santana, é internado após episódios de mal-estar

Gestor passou por uma angioplastia nesta quinta-feira (15) e apresenta boa recuperação

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 18:59

José Ronaldo, prefeito de Feira de Santana Crédito: Divulgação

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, foi internado no Hospital Santa Isabel, em Salvador, após apresentar episódios de mal-estar. O gestor passou por uma angioplastia nesta quinta-feira (15) e apresenta boa recuperação. Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (16), ele informou que recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e deve deixar o hospital no sábado (17).

Segundo o prefeito, os primeiros episódios de mal-estar ocorreram nos dias 7 e 8 de outubro, com novos sintomas na segunda-feira (12). No dia seguinte, ele procurou atendimento cardiológico em Feira de Santana e foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel, em Salvador.

Na quarta-feira (14), José Ronaldo passou por um cateterismo, que identificou a necessidade de uma angioplastia. O procedimento foi realizado no dia seguinte, com resultado considerado satisfatório.

Por recomendação médica, o prefeito deverá reduzir o ritmo de trabalho durante os próximos 15 dias, priorizando atividades administrativas.

“Vou trabalhar, mas não às 16 horas que estava trabalhando. Os próximos 15 dias serão um volume de trabalho menor, mas mais administrativo e cumprindo a minha missão de prefeito de Feira de Santana”, declarou.