SUL DO ESTADO

Jovem de 18 anos é sequestrada por grupo que procurava ex-namorado na Bahia

Caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:15

Jovem teria sido sequestrada em Porto Seguro Crédito: Divulgação

A Delegacia de Eunápolis, investiga uma denúncia de sequestro e cárcere privado de uma jovem de 18 anos na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na última quinta-feira (27). De acordo com depoimento da mãe, o grupo responsável pelo sequestro procurava o ex-namorado da vítima.

Segundo informações da Polícia Civil, o caso foi denunciado pela mãe da jovem. A mulher relatou que a filha teria sido levada do bairro Baianão, em Porto Seguro, por um grupo de homens para um local desconhecido, onde foi ameaçada e teve o celular roubado.

De acordo com a mãe, o telefone da jovem foi usado pelos suspeitos para entrar em contato com ela. Durante a ligação, os homens perguntaram sobre a localização de um homem com quem a vítima havia tido um relacionamento anteriormente.

Após receber a ligação, a mãe acionou a Polícia Militar. A jovem foi localizada e libertada do suposto cativeiro ainda na noite da ocorrência.