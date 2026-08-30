Jovem de 18 anos é sequestrada por grupo que procurava ex-namorado na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:15
A Delegacia de Eunápolis, investiga uma denúncia de sequestro e cárcere privado de uma jovem de 18 anos na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na última quinta-feira (27). De acordo com depoimento da mãe, o grupo responsável pelo sequestro procurava o ex-namorado da vítima.
Segundo informações da Polícia Civil, o caso foi denunciado pela mãe da jovem. A mulher relatou que a filha teria sido levada do bairro Baianão, em Porto Seguro, por um grupo de homens para um local desconhecido, onde foi ameaçada e teve o celular roubado.
De acordo com a mãe, o telefone da jovem foi usado pelos suspeitos para entrar em contato com ela. Durante a ligação, os homens perguntaram sobre a localização de um homem com quem a vítima havia tido um relacionamento anteriormente.
Após receber a ligação, a mãe acionou a Polícia Militar. A jovem foi localizada e libertada do suposto cativeiro ainda na noite da ocorrência.
O inquérito policial do caso foi registrado em Porto Seguro e enviado para a 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, que agora busca esclarecer as circunstâncias do sequestro e identificar os envolvidos.