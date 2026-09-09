TRAGÉDIA

Jovem de 20 anos morre afogado em rio durante passeio com a família na Bahia

Gabriel da Cruz Rosa estava com familiares no trecho conhecido como Riacho da Légua

Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:13

Gabriel da Cruz Rosa morreu afogado no Rio Paraguaçu Crédito: Reprodução

Um passeio em família terminou em tragédia após um jovem identificado como Gabriel da Cruz Rosa, 20 anos, morrer afogado no Rio Paraguaçu, em Castro Alves, no interior da Bahia. A vítima estava com familiares em um trecho conhecido como Riacho da Légua quando se afogou na segunda-feira (7), durante o feriado.

Após o afogamento, Gabriel foi retirado da água e socorrido por pessoas que estavam no local. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Castro Alves, mas não resistiu e teve a morte confirmada na unidade de saúde. Gabriel era filho de um servidor da Câmara Municipal de Conceição do Almeida.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Após a confirmação da morte, a prefeitura do município publicou uma nota de pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem. O caso foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus. De acordo com o registro policial, não foram identificados indícios de que a morte tenha sido provocada por crime.