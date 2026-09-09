Jovem de 20 anos morre afogado em rio durante passeio com a família na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:13
Um passeio em família terminou em tragédia após um jovem identificado como Gabriel da Cruz Rosa, 20 anos, morrer afogado no Rio Paraguaçu, em Castro Alves, no interior da Bahia. A vítima estava com familiares em um trecho conhecido como Riacho da Légua quando se afogou na segunda-feira (7), durante o feriado.
Após o afogamento, Gabriel foi retirado da água e socorrido por pessoas que estavam no local. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Castro Alves, mas não resistiu e teve a morte confirmada na unidade de saúde. Gabriel era filho de um servidor da Câmara Municipal de Conceição do Almeida.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Após a confirmação da morte, a prefeitura do município publicou uma nota de pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem. O caso foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus. De acordo com o registro policial, não foram identificados indícios de que a morte tenha sido provocada por crime.
As circunstâncias do afogamento serão apuradas pelas autoridades, que registraram o caso como morte sem indícios de crime. Não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado o afogamento de Gabriel. O sepultamento do jovem está previsto para acontecer na tarde desta terça-feira (8), no Cemitério Municipal de Conceição do Almeida.