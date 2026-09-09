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Jovem de 20 anos morre afogado em rio durante passeio com a família na Bahia

Gabriel da Cruz Rosa estava com familiares no trecho conhecido como Riacho da Légua

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:13

Gabriel da Cruz Rosa morreu afogado no Rio Paraguaçu
Gabriel da Cruz Rosa morreu afogado no Rio Paraguaçu Crédito: Reprodução

Um passeio em família terminou em tragédia após um jovem identificado como Gabriel da Cruz Rosa, 20 anos, morrer afogado no Rio Paraguaçu, em Castro Alves, no interior da Bahia. A vítima estava com familiares em um trecho conhecido como Riacho da Légua quando se afogou na segunda-feira (7), durante o feriado.

Após o afogamento, Gabriel foi retirado da água e socorrido por pessoas que estavam no local. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Castro Alves, mas não resistiu e teve a morte confirmada na unidade de saúde. Gabriel era filho de um servidor da Câmara Municipal de Conceição do Almeida.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil por Divulgação
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Após a confirmação da morte, a prefeitura do município publicou uma nota de pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem. O caso foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus. De acordo com o registro policial, não foram identificados indícios de que a morte tenha sido provocada por crime.

As circunstâncias do afogamento serão apuradas pelas autoridades, que registraram o caso como morte sem indícios de crime. Não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado o afogamento de Gabriel. O sepultamento do jovem está previsto para acontecer na tarde desta terça-feira (8), no Cemitério Municipal de Conceição do Almeida.

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Tags:

Afogamento

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