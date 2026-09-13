Jovem de 21 anos é parado sem habilitação e polícia encontra 53 CNHs falsas em imóvel na Bahia

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:51
Uma abordagem a um motociclista sem habilitação levou a polícia a apreender 53 impressões de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) falsas em Guanambi, no sudoeste da Bahia. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (11).
O suspeito, de 21 anos, pilotava uma motocicleta quando foi parado por policiais militares. Durante as diligências, os agentes chegaram a uma residência onde encontraram materiais que podem ter sido utilizados na fabricação de documentos falsificados.
Das 53 impressões de CNHs apreendidas, 32 eram referentes a documentos da Bahia. As demais continham informações de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Pará e Distrito Federal.
No imóvel, a polícia também recolheu impressoras, folhas com características semelhantes às de papel-moeda, um documento de identidade, equipamentos e outros insumos.
O jovem e todo o material foram encaminhados à 1ª Delegacia de Guanambi. A Polícia Civil registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por direção perigosa e abriu um inquérito para investigar a possível produção e falsificação de documentos públicos.
Os objetos apreendidos serão periciados, e as guias para a realização dos exames já foram expedidas. A investigação busca identificar a origem dos documentos e esclarecer se o suspeito participou da falsificação. Ele permanece à disposição da Justiça.