CRIME

Jovem de 22 anos é presa por mandar matar e esquartejar a própria tia na Bahia

Vítima foi retirada de casa por grupo armado, torturada e morta

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:47

Jovem é suspeita de mandar matar a própria tia Crédito: Reprodução

Uma jovem de 22 anos foi presa preventivamente nesta terça-feira (24), suspeita de ser a mandante do homicídio da própria tia, em Itabela, no extremo sul da Bahia. A vítima, identificada como Ana Paula Silva Santos, foi retirada de casa durante a madrugada, torturada e encontrada morta no dia 1º de outubro deste ano.

O corpo foi encontrado esquartejado, em uma área de mata na zona rural do município. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Territorial de Itabela, por volta das 10h25, nas proximidades de uma Unidade de Saúde da Família (USF), no bairro Jaqueira. A investigada foi reconhecida pelos agentes durante diligências na região.

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Após a abordagem, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Jurisdição Plena de Itabela. A suspeita foi encaminhada à unidade policial e submetida a exame de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ela permanece à disposição da Justiça.