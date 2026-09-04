TRAGÉDIA

Jovem de 22 anos morre após ser esmagado por peça de metal em fábrica na Bahia

Marlon Amorim de Souza trabalhava como ajudante de pré-moldados e morreu no local

Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:13

Marlon morreu em fábrica de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um trabalhador de 22 anos identificado como Marlon Amorim de Souza morreu após sofrer um grave acidente dentro de uma fábrica de pré-moldados em Feira de Santana, no interior da Bahia. O jovem foi atingido por uma peça de metal enquanto trabalhava na manhã desta quinta-feira (3), na empresa localizada às margens da BR-324, no bairro Limoeiro.

O acidente aconteceu por volta das 10h20. Marlon exercia a função de ajudante prático de pré-moldados e morava em Amélia Rodrigues. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado após o ocorrido, mas a equipe médica constatou a morte do jovem ainda no local.

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O corpo foi encaminhado para o necrotério do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). A Central de Flagrantes de Feira de Santana registrou a ocorrência e informou que guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer como o acidente aconteceu.

Uma equipe da Auditoria-Fiscal do Trabalho esteve na fábrica após a morte do funcionário para adotar as medidas cabíveis. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Feira de Santana e Região (STIM) também foram ao local depois de serem informados sobre o acidente.

Em nota, o sindicato lamentou a morte de Marlon e cobrou a apuração rigorosa das circunstâncias do acidente e de eventuais responsabilidades. A entidade afirmou que acompanhará a investigação e defendeu o cumprimento das normas de segurança, além da manutenção adequada dos equipamentos utilizados pelos trabalhadores.