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Jovem de 22 anos morre após ser esmagado por peça de metal em fábrica na Bahia

Marlon Amorim de Souza trabalhava como ajudante de pré-moldados e morreu no local

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:13

Marlon morreu em fábrica de Feira de Santana
Marlon morreu em fábrica de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um trabalhador de 22 anos identificado como Marlon Amorim de Souza morreu após sofrer um grave acidente dentro de uma fábrica de pré-moldados em Feira de Santana, no interior da Bahia. O jovem foi atingido por uma peça de metal enquanto trabalhava na manhã desta quinta-feira (3), na empresa localizada às margens da BR-324, no bairro Limoeiro.

O acidente aconteceu por volta das 10h20. Marlon exercia a função de ajudante prático de pré-moldados e morava em Amélia Rodrigues. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado após o ocorrido, mas a equipe médica constatou a morte do jovem ainda no local.

Marlon morreu em fábrica de Feira de Santana

Marlon morreu em fábrica de Feira de Santana por Reprodução
Marlon morreu em fábrica de Feira de Santana por Reprodução
Marlon morreu em fábrica de Feira de Santana por Reprodução
Marlon morreu em fábrica de Feira de Santana por Reprodução
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Marlon morreu em fábrica de Feira de Santana por Reprodução

O corpo foi encaminhado para o necrotério do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). A Central de Flagrantes de Feira de Santana registrou a ocorrência e informou que guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer como o acidente aconteceu.

Uma equipe da Auditoria-Fiscal do Trabalho esteve na fábrica após a morte do funcionário para adotar as medidas cabíveis. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Feira de Santana e Região (STIM) também foram ao local depois de serem informados sobre o acidente.

Em nota, o sindicato lamentou a morte de Marlon e cobrou a apuração rigorosa das circunstâncias do acidente e de eventuais responsabilidades. A entidade afirmou que acompanhará a investigação e defendeu o cumprimento das normas de segurança, além da manutenção adequada dos equipamentos utilizados pelos trabalhadores.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A investigação deverá apontar as circunstâncias em que o trabalhador foi atingido e verificar se houve alguma irregularidade. 

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Tags:

Marlon Amorim de Souza Morte em Fábrica Esmagado por Peça de Metal

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