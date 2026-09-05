ACIDENTE DE TRABALHO

MPT abre inquérito para investigar acidente que matou jovem de 22 anos esmagado por prensa em fábrica de pré-moldados na Bahia

MPT vai apurar as circunstâncias do acidente e verificar se normas de segurança do trabalho foram cumpridas

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:27

MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para investigar a morte de Marlon Amorim de Souza, 22 anos, que foi esmagado por uma prensa enquanto trabalhava em uma fábrica de pré-moldados em Feira de Santana, na Bahia. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira (3), em uma empresa localizada às margens da BR-324, no bairro Limoeiro. Marlon trabalhava como ajudante prático de pré-moldados.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o acidente aconteceu por volta das 10h20. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas a equipe médica constatou a morte do trabalhador ainda no local. O inquérito instaurado pelo MPT pretende esclarecer as circunstâncias do acidente e verificar se houve algum descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho que possa ter contribuído para a morte do jovem.

Uma equipe da auditoria-fiscal do trabalho esteve na empresa logo após o acidente para coletar informações e verificar as condições em que as atividades eram realizadas. O MPT também deverá solicitar documentos e informações aos órgãos envolvidos na apuração, além de analisar eventuais laudos técnicos produzidos durante as investigações.

Investigação pode apontar responsabilidades