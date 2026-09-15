CRIME

Jovem de 25 anos é preso por encomendar roubo de motos em destino turístico da Bahia

Investigado teria admitido que comprou a motocicleta sabendo que era de origem ilícita

Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:39

Jovem de 25 anos foi preso pelos crimes Crédito: Divulgação

Um jovem de 25 anos foi preso em Trancoso, distrito de Porto Seguro, durante uma investigação sobre roubos de motocicletas na região da Costa do Descobrimento. No imóvel onde ele estava, os policiais encontraram uma moto com sinais de adulteração, drogas, dinheiro e materiais que, segundo a investigação, podem estar ligados ao tráfico.

A apuração busca esclarecer uma série de roubos registrados em Eunápolis e municípios próximos. Conforme a Polícia Civil, parte dos veículos subtraídos era levada para Trancoso, onde passaria por alterações nos sinais de identificação para dificultar o rastreamento.

Durante uma diligência na Rua das Freiras, no bairro Maria Viúva, os investigadores localizaram uma Honda CG 160 Start estacionada em frente à residência do suspeito. Uma inspeção inicial apontou indícios de adulteração no chassi. Da rua, a equipe também teria visto o homem manuseando dinheiro, enquanto porções de substâncias semelhantes a drogas estavam sobre uma mesa no interior do imóvel.

Jovem de 25 anos foi preso pelo crime 1 de 5

Na casa, foram apreendidos 20 pinos de cocaína, quatro porções de maconha, nove porções de haxixe, duas balanças de precisão, quatro celulares, um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e dinheiro em espécie. Segundo a polícia, o suspeito admitiu ter comprado a motocicleta sabendo que ela era de origem ilícita e clonada. Ele também teria confessado a venda de drogas por meio de entregas.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O material apreendido foi encaminhado para perícia, e o suspeito permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.