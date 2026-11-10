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Jovem de 26 anos é morta a facadas pelo companheiro no interior da Bahia

Talita Pereira Almeida foi encontrada em uma vila de residências

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:05

Talita e Anderson viviam relacionamento
Talita e Anderson viviam relacionamento Crédito: Reproduçaõ

Talita Pereira Almeida, de 26 anos, foi morta a facadas na madrugada desta segunda-feira (9), em São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia. O companheiro dela, Anderson da Silva Lima, de 21 anos, foi preso em flagrante na casa dos pais e confessou o crime, segundo a Polícia Civil.

O corpo de Talita foi encontrado no corredor de uma vila de residências na Rua Ângelo Machado da Silva, no bairro Murilo Leite. Ela tinha ferimentos de faca no abdômen. De acordo com a polícia, o suspeito saiu do local após o crime e aguardava a chegada dos investigadores na casa dos pais, onde foi localizado por uma equipe da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.

Ao ser abordado, o homem disse que atacou a companheira por suspeitar de uma traição, conforme a Polícia Civil. Ele também indicou onde havia descartado a faca, que foi apreendida e será periciada.

A polícia informou que já havia um registro de lesão corporal em contexto de violência doméstica envolvendo Talita e o companheiro. Autuado por feminicídio, o homem foi levado para a carceragem do Complexo Policial do Sobradinho, em Feira de Santana, onde está à disposição da Justiça. A investigação segue para esclarecer as circunstâncias do crime.

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