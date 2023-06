Jovem desparecido após receber ligação é encontrado morto na Bahia

A Polícia Civil investiga a morte de Matheus Lima Dias, de 22 anos, que desapareceu na noite de terça-feira (6), em Jacobina, no norte baiano. O corpo dele foi localizado no município de Morro do Chapéu na quarta-feira (7), mas só foi identificado pela família nesta sexta-feira (9).



Ainda sem saber da morte do irmão, Jerry Araújo gravou um vídeo informando o desaparecimento de Matheus e pedindo ajuda da população para encontrá-lo. Ele contou que o jovem estava em casa com uma pessoa, no bairro Inocoop, quando recebeu uma ligação e saiu.