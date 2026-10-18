Jovem investigado por assassinato em Juazeiro é capturado após fuga para Casa Nova

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Pedro Carreiro
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 16:37
Um homem de 23 anos suspeito de participação em um homicídio qualificado em Juazeiro, no norte da Bahia, foi preso na sexta-feira (16) em Casa Nova, município vizinho. A identidade dele não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito deixou Juazeiro logo após o crime e foi encontrado no bairro Beira Rio, em Casa Nova. A prisão ocorreu durante a Operação Divisas.
O mandado de prisão foi expedido pela Vara do Júri da Comarca de Juazeiro. Participaram da ação equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia de Homicídios de Juazeiro e da Delegacia Territorial de Casa Nova.
Após a prisão, o homem foi levado para uma unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.