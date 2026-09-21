DECISÃO

Jovem morre com descarga elétrica em cima de trio na Bahia e família ganha R$ 130 mil de indenização 19 anos depois

Caso foi registrado em 2007 quando trio passava por ponte em Santo Amaro.

Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:40

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Divulgação/TJ-BA

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) determinou que uma concessionária de energia elétrica pague R$ 130 mil aos pais de um jovem de 19 anos que morreu após ser atingido por uma descarga elétrica em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. O acidente aconteceu em junho de 2007, quando a vítima estava sobre um trio elétrico que passava pela Ponte da Moringa.

Além da indenização por danos morais, a decisão estabelece o pagamento de uma pensão mensal aos pais do jovem. O benefício deverá ser calculado com base no salário-mínimo e será pago desde a data da morte até o momento em que a vítima completaria 65 anos ou até o falecimento dos beneficiários. Os valores acumulados deverão ser quitados de uma só vez, com aplicação de juros e correção monetária.

Segundo a sentença, o jovem tentou afastar um cabo de eletricidade que estava no trajeto do trio elétrico e acabou atingido pela descarga da linha de transmissão. Com o choque, ele caiu do veículo e sofreu traumatismo craniano, que provocou sua morte. Um laudo produzido pela Polícia Técnica na época apontou que os cabos de alta tensão estavam abaixo da altura regulamentar.

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Ainda conforme a perícia, a irregularidade estaria relacionada à distância excessiva entre os postes e à elevação da ponte, fatores que diminuíam a distância entre os condutores elétricos e o ponto por onde passava o trio. Na sentença, o juiz Yago Ferraro destacou que caberia à concessionária garantir que a rede estivesse instalada dentro dos parâmetros de segurança.

“O encargo de manter os condutores de alta tensão em altura e espaçamento regulamentares incumbe à concessionária, ainda que em localidades afastadas, constituindo dever inerente à exploração de atividade que, por sua própria natureza, encerra risco de dano à coletividade”, pontua o juiz na sentença.

Ao reconhecer o dano moral, o magistrado também considerou o impacto da perda para os pais da vítima. “A morte de filho acarreta aos genitores sofrimento profundo e presumido, dispensando prova, pois inerente à própria condição humana a dor decorrente da perda irreparável de descendente, aqui agravada pela pouca idade da vítima, de apenas 19 (dezenove) anos”, pontuou o juiz Yago Ferraro.

A decisão considera ainda a responsabilidade objetiva da empresa, por se tratar de uma concessionária de serviço público. Nesse tipo de situação, conforme apontado na sentença, não é necessária a comprovação de culpa para que haja responsabilização pelos danos causados a terceiros. A concessionária ainda pode recorrer da decisão.