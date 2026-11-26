CRIME

Jovem presa por mandar matar tia na Bahia ordenou crime após vítima reclamar do tráfico

Suspeita foi alcançada por policiais na última terça-feira (24)

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:15

Dandara (à esquerda) teria ordenado morte de Ana Paula (à direita) Crédito: Reprodução

A jovem Dandara Santos Carvalho, 22 anos, que foi presa por ordenar o assassinato da tia, Ana Paula Silva Santos, em Itabela, no extremo-sul da Bahia, teria agido sem sequer discutir com a vítima, de acordo com as investigações. Isso porque Ana Paula procurou a sobrinha e reclamou da presença de pessoas ligadas ao tráfico de drogas nas proximidades de sua casa, onde morava com o marido e quatro filhos.

A conversa aconteceu sem briga, mas não deixou de contrariar a suspeita do crime. Segundo a Polícia Civil, Ana Paula foi retirada do imóvel durante a madrugada, torturada e morta por criminosos que agiram após a ordem de Dandara. O corpo foi encontrado esquartejado em 1º de outubro, na zona rural do município. Um dos homens apontado como um dos executores foi preso em seguida.

Jovem é suspeita de mandar matar a própria tia 1 de 4

Após cruzar os relatos com outras informações sobre o caso, a polícia apontou que a investigada exercia uma função de liderança em um grupo criminoso local. Ela teria ordenado que integrantes do grupo buscassem a tia e o companheiro dela para executá-los. Na madrugada de 1º de outubro, quatro homens encapuzados invadiram a casa de Ana Paula, no bairro Jaqueira.

O casal foi ameaçado de morte e amarrado com fios. O companheiro da vítima, porém, conseguiu se soltar e fugir pelo matagal nos fundos do imóvel, enquanto Ana Paula foi levada pelos criminosos. No dia seguinte, moradores encontraram o corpo da mulher esquartejado em um boqueirão no mesmo bairro, próximo a um curso d'água e a cerca de dois quilômetros da residência.

Dandara foi abordada por policiais civis por volta das 10h25 da última terça-feira (24), nas imediações de uma Unidade de Saúde da Família (USF), no bairro Jaqueira. Durante a diligência, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Jurisdição Plena de Itabela.