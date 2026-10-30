TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Jovem que teve 30% do corpo queimado por namorado está grávida e suspeito sabia, diz família

Paloma está internada no Hospital Geral do Estado, em Salvador, após sofrer queimaduras em 30% do corpo

Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:30

Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu Crédito: Reprodução

Paloma da Silva Gomes, 21 anos, que teve cerca de 30% do corpo queimado após ser incendiada pelo companheiro em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, está grávida de seis meses. Segundo a família, o suspeito, identificado como Saymon, de 18 anos, tinha conhecimento da gestação. A jovem está internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

A informação foi confirmada pela irmã da vítima, Geysiane Pedrosa. Segundo ela, médicos que atenderam Paloma em Vitória da Conquista e na capital baiana constataram a gravidez. Apesar da gravidade dos ferimentos, o bebê não apresentou complicações até o momento.“Ela disse que ele já sabia da gravidez. Ela está de seis meses e o bebê está bem; até agora não teve nenhuma complicação”, relatou Geysiane.

Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu 1 de 5

O ataque aconteceu na manhã de segunda-feira (26), na residência do casal, no bairro Morada Real. Conforme as investigações, os dois discutiram porque Paloma queria terminar o relacionamento. O suspeito teria saído da casa, retornado com gasolina e jogado o combustível sobre a jovem, que estava de costas, antes de atear fogo. Ela sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em regiões como costas, tórax, abdômen, seios, braços e mãos.

Ainda de acordo com a irmã, o relacionamento era marcado por ciúme e controle. O rapaz não permitia que Paloma saísse de casa, monitorava o celular e as redes sociais da companheira e já teria agredido a jovem anteriormente. Os familiares afirmam que tentavam alertá-la sobre o comportamento do suspeito. O casal estava junto havia aproximadamente um ano.

Após o ataque, Paloma foi socorrida e levada ao Hospital de Base de Vitória da Conquista. Inicialmente internada na sala vermelha, ela foi transferida para Salvador para continuar o tratamento. A família também organizou uma campanha de arrecadação para ajudar a custear as despesas relacionadas à recuperação da jovem.