TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Jovem tem 30% do corpo queimado após ex-namorado atear fogo nela na Bahia

Paloma sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus e aguarda vaga na UTI para ser transferida para Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:33

Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu Crédito: Reprodução

Uma jovem de 21 anos identificada como Paloma da Silva Gomes, sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus após ter o corpo incendiado pelo ex-namorado, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ela teve 30% do corpo queimado e estava internada na sala vermelha do Hospital de Base, mas foi transferida para Salvador.

De acordo com relatos dos familiares da vítima, o suspeito, identificado como Saymon, de 18 anos, teria se aproximado por trás de Paloma, jogado gasolina sobre ela e ateado fogo com um isqueiro. Ao sentir o líquido, Paloma pensou inicialmente que fosse água, mas logo percebeu que o corpo estava em chamas.

Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu 1 de 5

A jovem tentou apagar o fogo sozinha, jogando baldes de água sobre o corpo. A primeira tentativa, no entanto, não foi suficiente para conter as chamas. As queimaduras atingiram as costas, os seios, os braços e as mãos. De acordo com familiares, Paloma vivia um relacionamento abusivo com Saymon havia cerca de um ano e tentava encerrar a relação. O suspeito, porém, não aceitava o término.

O caso ocorreu no bairro Morada Real, em Vitória da Conquista. Após o ataque, Saymon fugiu e permanece foragido. A Polícia Civil realiza buscas para localizar o suspeito e encaminhá-lo à Justiça.

Família faz vaquinha

A família de Paloma organizou uma campanha de arrecadação financeira para custear o tratamento e as despesas decorrentes de uma agressão brutal. Para cobrir os altos custos da transferência e do tratamento, os familiares lançaram uma vaquilha solidária e pedem o apoio da população.

A família reforça que toda ajuda faz grande diferença neste momento de recuperação."Deus abençoe cada um que pode ajudar. Qualquer ajuda é bem-vinda, pois esse crime que aconteceu com minha irmã Paloma pegou nós todos da família de surpresa. Agradeço pelo apoio de cada um nesse momento delicado que estamos passando", escreveu Geysiane Pedrosa, irmã de Paloma, nas redes sociais.