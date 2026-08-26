JUSTIÇA

Juiz freia pedidos do MPT contra Passe da Uber e diz que alegações ainda precisam ser investigadas

Juiz da 9ª Vara do Trabalho de Salvador afirma que alegações sobre endividamento, retenção de ganhos e concentração de atividade na plataforma ainda precisam ser investigadas; Uber contesta ação

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16:46

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A Justiça do Trabalho pediu “cautela” e “prudência processual” na análise dos pedidos feitos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. em relação ao programa Passe para Motoristas, que cobra dos motoristas uma taxa para que possam aceitar corridas pelo aplicativo. A manifestação foi feita pelo juiz Luciano Carreiro, titular da 9ª Vara do Trabalho de Salvador, em decisão proferida no último dia 20, no processo movido pelo MPT contra a empresa.

Ao analisar os pedidos apresentados pelo Ministério Público, o magistrado ressaltou que a relevância do tema não significa que todos os argumentos apresentados pelos procuradores possam ser considerados fatos já comprovados. Segundo Carreiro, a importância da discussão “não se confunde com a presença automática dos pressupostos necessários à concessão, sem contraditório, de todas as providências requeridas”.

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Entre os pontos que, segundo o juiz, exigem apuração estão as alegações relacionadas ao endividamento dos motoristas, à retenção de créditos futuros, à concentração da atividade na plataforma, aos efeitos concorrenciais do programa e às projeções econômicas apresentadas pelo MPT. “A relevância dessas questões recomenda sua investigação, mas não autoriza que sejam consideradas fatos definitivamente estabelecidos”, afirmou o magistrado.

O que motivou a ação do MPT

A manifestação da Justiça ocorre após o MPT ajuizar uma ação civil pública contra a Uber, pedindo a suspensão do Passe para Motoristas, a devolução dos valores já pagos pelos trabalhadores e o pagamento de R$ 321 milhões por dano moral coletivo. Lançado em 25 de maio de 2026 em 12 cidades, entre elas Itabuna e Ilhéus, na Bahia, o programa foi apresentado pela Uber como uma alternativa ao modelo tradicional de cobrança de taxa de serviço por corrida. Segundo informações da própria empresa, o Passe já está disponível em 29 cidades e deve ser expandido para todo o país.

Pelos termos do programa, existem duas modalidades de assinatura. Uma delas tem validade de 24 ou 72 horas. A outra funciona com base nos ganhos: o motorista paga um valor para trabalhar sem taxa de serviço até alcançar um determinado teto de faturamento. A Uber também prevê uma ativação automática do Passe após a conclusão da primeira viagem elegível.

Na ação, o MPT sustenta que o modelo transfere para o motorista parte do risco da atividade econômica. Um dos argumentos apresentados é que o pagamento do Passe não garante um número mínimo de corridas, já que as viagens continuam podendo ser direcionadas pelo algoritmo da plataforma a motoristas que não aderiram ao programa.

Para os procuradores, isso pode fazer com que o motorista não consiga recuperar o valor investido. O procurador Luiz Antonio Nascimento Fernandes, responsável pela ação, chegou a afirmar que o mecanismo poderia caracterizar trabalho análogo ao de escravidão, por supostamente criar uma estrutura de servidão por dívida.

O MPT também questiona as regras contratuais do programa, que são definidas pela Uber e permitem, segundo a ação, alterações nas condições do Passe “a qualquer tempo e a seu exclusivo critério”, além da possibilidade de desativação do Passe sem devolução do valor pago.

Outro argumento apresentado pelo Ministério Público é o de que o modelo poderia incentivar uma espécie de fidelização dos motoristas, já que o valor investido na assinatura poderia estimular o profissional a concentrar suas atividades na Uber enquanto o Passe estivesse ativo. A ação também pede acesso ao código-fonte do algoritmo da Uber, com o objetivo de esclarecer critérios relacionados à distribuição de corridas, precificação dinâmica, valores cobrados e repassados aos motoristas, entre outros pontos.

Uber contesta conclusões do MPT

Em manifestação sobre a decisão, a Uber afirmou que refuta as conclusões apresentadas pelo MPT e que vai fornecer à Justiça, dentro do prazo legal, as informações necessárias para esclarecer os pontos levantados na ação. A empresa classificou as conclusões do Ministério Público como baseadas em “concepções equivocadas sobre o funcionamento da plataforma” e em posições ideológicas sobre a relação estabelecida entre os motoristas e o aplicativo.

Segundo a Uber, o modelo de assinatura não é exclusivo da empresa e já é utilizado há anos por outros aplicativos que atuam no setor de transporte individual privado de passageiros no Brasil. A companhia afirma ainda que o Passe para Motoristas está em fase de testes e representa uma alternativa comercial ao modelo tradicional de cobrança de taxa por viagem.