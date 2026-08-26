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Juiz freia pedidos do MPT contra Passe da Uber e diz que alegações ainda precisam ser investigadas

Juiz da 9ª Vara do Trabalho de Salvador afirma que alegações sobre endividamento, retenção de ganhos e concentração de atividade na plataforma ainda precisam ser investigadas; Uber contesta ação

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16:46

Uber ressalta diretriz sobre uso do ar
Uber ressalta diretriz sobre uso do ar Crédito: Shutterstock

A Justiça do Trabalho pediu “cautela” e “prudência processual” na análise dos pedidos feitos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. em relação ao programa Passe para Motoristas, que cobra dos motoristas uma taxa para que possam aceitar corridas pelo aplicativo. A manifestação foi feita pelo juiz Luciano Carreiro, titular da 9ª Vara do Trabalho de Salvador, em decisão proferida no último dia 20, no processo movido pelo MPT contra a empresa.

Ao analisar os pedidos apresentados pelo Ministério Público, o magistrado ressaltou que a relevância do tema não significa que todos os argumentos apresentados pelos procuradores possam ser considerados fatos já comprovados. Segundo Carreiro, a importância da discussão “não se confunde com a presença automática dos pressupostos necessários à concessão, sem contraditório, de todas as providências requeridas”.

Carros que deixam a categoria Uber Black e Comfort

Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução
Chevrolet Cruze Citroën C4 Lounge Hyundai Ioniq por Shutterstock
Toyota Prius Audi A3 Volkswagen Nivus por Divulgação
Carros que deixam a categoria Uber Comfort (a partir de 11 de janeiro de 2027): Fiat Argo Volkswagen Polo Volkswagen Voyage por Shutterstock
Chevrolet Prisma Toyota Yaris Hatch Peugeot 208 Renault Zoe por Divulgação
Chevrolet Joy Plus JAC J3 Turin por Shutterstock
Kia Rio JAC iEV40 por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução

Entre os pontos que, segundo o juiz, exigem apuração estão as alegações relacionadas ao endividamento dos motoristas, à retenção de créditos futuros, à concentração da atividade na plataforma, aos efeitos concorrenciais do programa e às projeções econômicas apresentadas pelo MPT. “A relevância dessas questões recomenda sua investigação, mas não autoriza que sejam consideradas fatos definitivamente estabelecidos”, afirmou o magistrado.

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O que motivou a ação do MPT

A manifestação da Justiça ocorre após o MPT ajuizar uma ação civil pública contra a Uber, pedindo a suspensão do Passe para Motoristas, a devolução dos valores já pagos pelos trabalhadores e o pagamento de R$ 321 milhões por dano moral coletivo. Lançado em 25 de maio de 2026 em 12 cidades, entre elas Itabuna e Ilhéus, na Bahia, o programa foi apresentado pela Uber como uma alternativa ao modelo tradicional de cobrança de taxa de serviço por corrida. Segundo informações da própria empresa, o Passe já está disponível em 29 cidades e deve ser expandido para todo o país.

Pelos termos do programa, existem duas modalidades de assinatura. Uma delas tem validade de 24 ou 72 horas. A outra funciona com base nos ganhos: o motorista paga um valor para trabalhar sem taxa de serviço até alcançar um determinado teto de faturamento. A Uber também prevê uma ativação automática do Passe após a conclusão da primeira viagem elegível.

Na ação, o MPT sustenta que o modelo transfere para o motorista parte do risco da atividade econômica. Um dos argumentos apresentados é que o pagamento do Passe não garante um número mínimo de corridas, já que as viagens continuam podendo ser direcionadas pelo algoritmo da plataforma a motoristas que não aderiram ao programa.

Para os procuradores, isso pode fazer com que o motorista não consiga recuperar o valor investido. O procurador Luiz Antonio Nascimento Fernandes, responsável pela ação, chegou a afirmar que o mecanismo poderia caracterizar trabalho análogo ao de escravidão, por supostamente criar uma estrutura de servidão por dívida.

O MPT também questiona as regras contratuais do programa, que são definidas pela Uber e permitem, segundo a ação, alterações nas condições do Passe “a qualquer tempo e a seu exclusivo critério”, além da possibilidade de desativação do Passe sem devolução do valor pago.

Outro argumento apresentado pelo Ministério Público é o de que o modelo poderia incentivar uma espécie de fidelização dos motoristas, já que o valor investido na assinatura poderia estimular o profissional a concentrar suas atividades na Uber enquanto o Passe estivesse ativo. A ação também pede acesso ao código-fonte do algoritmo da Uber, com o objetivo de esclarecer critérios relacionados à distribuição de corridas, precificação dinâmica, valores cobrados e repassados aos motoristas, entre outros pontos.

Uber contesta conclusões do MPT

Em manifestação sobre a decisão, a Uber afirmou que refuta as conclusões apresentadas pelo MPT e que vai fornecer à Justiça, dentro do prazo legal, as informações necessárias para esclarecer os pontos levantados na ação. A empresa classificou as conclusões do Ministério Público como baseadas em “concepções equivocadas sobre o funcionamento da plataforma” e em posições ideológicas sobre a relação estabelecida entre os motoristas e o aplicativo.

Segundo a Uber, o modelo de assinatura não é exclusivo da empresa e já é utilizado há anos por outros aplicativos que atuam no setor de transporte individual privado de passageiros no Brasil. A companhia afirma ainda que o Passe para Motoristas está em fase de testes e representa uma alternativa comercial ao modelo tradicional de cobrança de taxa por viagem.

De acordo com a empresa, a proposta busca testar a adesão ao formato em diferentes contextos locais e oferecer aos motoristas maior previsibilidade sobre o custo do serviço de intermediação prestado pela plataforma, dentro das condições estabelecidas.  O processo continua em tramitação, e os argumentos apresentados pelo MPT ainda serão analisados pela Justiça, com manifestação da Uber no curso da ação.

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