Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19:10
Nesta sexta-feira (28), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) vai julgar a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o juiz Cesar Augusto Borges de Andrade. O magistrado foi autor de um ofício à direção do Fórum Clemente Mariani, em Camaçari, solicitando a retirada da fotografia da sacerdotisa do Candomblé Solange Borges de uma exposição na unidade.
O Tribunal vai analisar as conclusões da sindicância instaurada pela Corregedoria-Geral da Justiça e decidir sobre a abertura de um PAD contra o magistrado, para que haja uma apuração aprofundada da conduta do juiz.
De acordo com o TJ-BA, o caso é considerado inédito pela possibilidade de aplicação de processo disciplinar a um magistrado por racismo religioso.
Dependendo das conclusões do PAD, o juiz poderá sofrer sanções funcionais, inclusive a perda do cargo, observados o devido processo legal e as regras aplicáveis à magistratura.
O episódio ocorreu em fevereiro deste ano, quando o magistrado determinou a retirada da fotografia da candomblecista Solange Borges, usando roupas de baiana e colares de contas, de uma exposição no Fórum de Camaçari. Na ocasião, ele alegou a necessidade de preservar a laicidade do Estado.
Casos de racismo
No ofício direcionado ao diretor do fórum, o juiz afirmou que a imagem de uma “personagem vinculada à religião de matriz africana” não seria “condizente nas instalações deste prédio público, onde circulam partes, advogados e servidores públicos que professam diferentes matrizes religiosas”.
Uma fotografia contendo a imagem de um santo católico, entretanto, permaneceu exposta no mesmo espaço.
A aplicação seletiva do princípio da laicidade motivou uma representação administrativa e uma notícia-crime apresentadas pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro), presidido pelo advogado Hédio Silva. Para a entidade, a retirada exclusiva da imagem ligada ao Candomblé evidencia tratamento discriminatório contra as religiões de matriz africana.