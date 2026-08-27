CAMAÇARI

Juiz que pediu retirada de foto de sacerdotisa do Candomblé terá abertura de PAD julgada nesta sexta (28)

Caso ocorreu em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19:10

Juíza é a autora de exposição que conta com retrado da chef Solange Borges Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira (28), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) vai julgar a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o juiz Cesar Augusto Borges de Andrade. O magistrado foi autor de um ofício à direção do Fórum Clemente Mariani, em Camaçari, solicitando a retirada da fotografia da sacerdotisa do Candomblé Solange Borges de uma exposição na unidade.

O Tribunal vai analisar as conclusões da sindicância instaurada pela Corregedoria-Geral da Justiça e decidir sobre a abertura de um PAD contra o magistrado, para que haja uma apuração aprofundada da conduta do juiz.

De acordo com o TJ-BA, o caso é considerado inédito pela possibilidade de aplicação de processo disciplinar a um magistrado por racismo religioso.

Dependendo das conclusões do PAD, o juiz poderá sofrer sanções funcionais, inclusive a perda do cargo, observados o devido processo legal e as regras aplicáveis à magistratura.

O episódio ocorreu em fevereiro deste ano, quando o magistrado determinou a retirada da fotografia da candomblecista Solange Borges, usando roupas de baiana e colares de contas, de uma exposição no Fórum de Camaçari. Na ocasião, ele alegou a necessidade de preservar a laicidade do Estado.

Casos de racismo 1 de 96

No ofício direcionado ao diretor do fórum, o juiz afirmou que a imagem de uma “personagem vinculada à religião de matriz africana” não seria “condizente nas instalações deste prédio público, onde circulam partes, advogados e servidores públicos que professam diferentes matrizes religiosas”.

Uma fotografia contendo a imagem de um santo católico, entretanto, permaneceu exposta no mesmo espaço.