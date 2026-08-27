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Juiz que pediu retirada de foto de sacerdotisa do Candomblé terá abertura de PAD julgada nesta sexta (28)

Caso ocorreu em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19:10

Juíza é a autora de exposição que conta com retrado da chef Solange Borges
Juíza é a autora de exposição que conta com retrado da chef Solange Borges Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira (28), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) vai julgar a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o juiz Cesar Augusto Borges de Andrade. O magistrado foi autor de um ofício à direção do Fórum Clemente Mariani, em Camaçari, solicitando a retirada da fotografia da sacerdotisa do Candomblé Solange Borges de uma exposição na unidade.

O Tribunal vai analisar as conclusões da sindicância instaurada pela Corregedoria-Geral da Justiça e decidir sobre a abertura de um PAD contra o magistrado, para que haja uma apuração aprofundada da conduta do juiz.

De acordo com o TJ-BA, o caso é considerado inédito pela possibilidade de aplicação de processo disciplinar a um magistrado por racismo religioso.

Dependendo das conclusões do PAD, o juiz poderá sofrer sanções funcionais, inclusive a perda do cargo, observados o devido processo legal e as regras aplicáveis à magistratura.

O episódio ocorreu em fevereiro deste ano, quando o magistrado determinou a retirada da fotografia da candomblecista Solange Borges, usando roupas de baiana e colares de contas, de uma exposição no Fórum de Camaçari. Na ocasião, ele alegou a necessidade de preservar a laicidade do Estado.

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Ofício assinado por juiz pede retirada de foto por Reprodução

No ofício direcionado ao diretor do fórum, o juiz afirmou que a imagem de uma “personagem vinculada à religião de matriz africana” não seria “condizente nas instalações deste prédio público, onde circulam partes, advogados e servidores públicos que professam diferentes matrizes religiosas”.

Uma fotografia contendo a imagem de um santo católico, entretanto, permaneceu exposta no mesmo espaço.

A aplicação seletiva do princípio da laicidade motivou uma representação administrativa e uma notícia-crime apresentadas pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro), presidido pelo advogado Hédio Silva. Para a entidade, a retirada exclusiva da imagem ligada ao Candomblé evidencia tratamento discriminatório contra as religiões de matriz africana.

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