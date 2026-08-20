REGIÃO METROPOLITANA

Justiça absolve dois homens acusados de triplo homicídio em Dias D’Ávila

Para o júri, não houve comprovação da autoria

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 22:33

Vítimas foram mortas a tiros Crédito: Reprodução

Os dois homens investigados pelo triplo homicídio de Henrique Silva Borges, Jailma Barbosa da Silva e Giovanna Vitória Vilela, em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram absolvidos pela Justiça baiana. A sentença foi expedida nesta quarta-feira (19).

Com a absolvição, Alisson Santiago dos Santos e Estevão Iury de Lima tiveram a liberdade decretada. As defesas pediram a absolvição por falta de elementos concretos que comprovassem a autoria dos crimes. O resultado da votação expressou o entendimento, por maioria, do júri de que havia materialidade dos três homicídios, mas não reconheceram Alisson e Estevão como autores dos crimes.

As vítimas foram mortas dentro de uma casa no bairro Imbassaí, durante a madrugada de 7 de março de 2025. Giovana foi atingida por golpes de arma branca e disparos de arma de fogo; Henrique morreu em decorrência de ferimentos provocados por arma branca; enquanto Jailma foi baleada.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) à Justiça alegava que o crime teria sido cometido após uma discussão provocada por uma brincadeira durante uma confraternização. Henrique teria perguntado se o réu Alisson conhecia a Estrada da Cetrel, área conhecida como ponto de desova.

“Tal questionamento teria provocado grande irritação em Alisson, que, reagindo desproporcionalmente, ameaçou Henrique, afirmando ser policial e prometendo retornar para ‘mostrar que era homem’”, narra a denúncia.

O MP-BA argumentou que os dois homens deixaram a residência e retornaram poucas horas depois em uma motocicleta, quando teriam cometido os crimes. Além dos depoimentos de testemunhas, foram anexadas análises do GPS da motocicleta e o histórico de mensagens do WhatsApp dos envolvidos. No entanto, não ficou comprovada a autoria do crime.