JÚRI POPULAR

Justiça adia julgamento de mulher acusada de matar mãe e duas filhas envenenadas em Maragogipe

Acusada está internada no Hospital Aristides Maltez, em Salvador; sessão do Tribunal do Júri foi remarcada para 2 de dezembro

W Wendel de Novais

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:23

Mãe e filhas foram mortas por 'irmã da igreja' Crédito: Reprodução

O julgamento de Elisângela Almeida de Oliveira, acusada de matar uma mulher e as duas filhas dela por envenenamento em Maragogipe, no Recôncavo baiano, foi adiado. A sessão do Tribunal do Júri estava marcada para esta quarta-feira (7), mas precisou ser remarcada devido à impossibilidade de comparecimento da ré.

Segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Elisângela está internada no Hospital Aristides Maltez, em Salvador, e, por isso, não pôde comparecer à sessão. O julgamento foi remarcado para o dia 2 de dezembro deste ano, às 8h, no Fórum Ruy Barbosa, na capital baiana.

Elisângela é acusada de envenenar Adriane Ribeiro Santos, de 23 anos, e as duas filhas da vítima, Greisse Santos da Conceição, de 5 anos, e Ruteh Santos da Conceição, de 2 anos, entre julho e agosto de 2018.

Mãe e filhas foram mortas com chumbinho 1 de 4

De acordo com as investigações, a suspeita teria passado a demonstrar interesse pelo marido de Adriane, Jefferson Eduardo Brandão, de 29 anos à época, o que teria provocado um desentendimento entre as duas mulheres. Elisângela, então, teria misturado um inseticida de uso agrícola aos alimentos oferecidos às vítimas. O cachorro da família também foi envenenado e morreu.

Elisângela foi presa em outubro de 2018 e encaminhada ao Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Além dela, o marido, Valci Boaventura Soares, também foi detido.

A acusada recebeu liberdade provisória em abril de 2024 devido ao seu quadro de saúde. Na época, ela apresentava problemas relacionados à bexiga neurogênica e fazia uso de sonda. Elisângela também passou por internações em decorrência do agravamento de seu estado de saúde.

Elisângela e Valci haviam se aproximado de Adriane e do marido, Jefferson Eduardo Brandão, por meio da igreja frequentada pelo casal.

Com o avanço das investigações, no entanto, não foram reunidos elementos suficientes para sustentar uma acusação criminal contra Valci, que acabou sendo solto.

O crime

O que inicialmente parecia uma sequência de tragédias inexplicáveis se transformou em uma investigação complexa, marcada por exumações, laudos toxicológicos, prisões e uma acusação que aponta obsessão amorosa como motivação para os crimes. O primeiro episódio aconteceu em 30 de julho de 2018.

Naquele dia, Gleysse Kelly passou mal repentinamente e foi levada para um hospital em São Félix. A menina apresentava intensa salivação e hiperglicemia, quadro caracterizado pelo excesso de açúcar no sangue. Apesar dos esforços médicos, ela morreu poucas horas depois. Como os exames iniciais não apontaram sinais claros de violência, a morte chegou a ser tratada como natural.

Uma semana depois, em 6 de agosto, a tragédia voltou a atingir a família. Ruteh, irmã mais nova de Gleysse, também passou mal e foi socorrida às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Maragogipe. Ela chegou desacordada à unidade de saúde e morreu no mesmo dia. A repetição dos sintomas começou a despertar dúvidas entre médicos e investigadores.

Ainda abalada pela perda das filhas, Adriane tentava lidar com o luto quando passou mal na noite de 13 de agosto, novamente uma segunda-feira. A marisqueira apresentava quadro semelhante ao das crianças, com excesso de secreção pela boca, suor intenso e mal-estar súbito. Ela foi levada para a mesma UPA, mas também não resistiu.

Em setembro de 2018, após autorização judicial, os restos mortais de Gleysse e Ruteh foram retirados dos túmulos para análises complementares.