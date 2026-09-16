Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça condena homem que matou adolescente trans de 16 anos a facadas na Bahia

Kauan Araújo Santos foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 12:16

Kauana Vasconcelos foi morta a facadas em 2022
Kauana Vasconcelos foi morta a facadas em 2022 Crédito: Reprodução

Kauana Vasconcelos, adolescente trans de 16 anos, foi morta em novembro de 2022, em Ibicaraí, no sul da Bahia. Quase quatro anos depois, Kauan Araújo Santos, conhecido como “Jamanta”, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato. A decisão foi tomada nesta terça-feira (15), após julgamento no Fórum João Alves de Macêdo.

A sessão ocorreu na Vara Plena de Ibicaraí e se estendeu das 8h30 às 19h, segundo informações da TV Santa Cruz. O réu foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. A Justiça também determinou o pagamento de R$ 80 mil aos familiares da vítima, a título de indenização por danos morais.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
1 de 5
Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

O crime aconteceu em 3 de novembro de 2022. Kauan foi preso em março de 2023, em São Paulo, e transferido para o sistema prisional baiano em setembro deste ano, para responder ao julgamento. Durante a análise do caso, a Justiça afastou a qualificadora de feminicídio, pela qual ele também era investigado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Kauana, Kauan e outros dois homens estavam na localidade conhecida como Pôr do Sol, no bairro Corina Batista. A adolescente teria sido convidada por Kauan para “fazer uma social”, expressão que, segundo a investigação, indicava uma proposta de relação sexual. O crime teria ocorrido depois que ela se recusou a praticar o ato.

Ainda conforme os relatos reunidos na investigação, Kauana foi levada de motocicleta até uma casa na Rua Nova, onde estavam os outros dois suspeitos. Ela teria sido esfaqueada e arrastada para um terreno baldio, onde tentaram afogá-la. Mesmo ferida, conseguiu sair do imóvel e pedir ajuda, mas morreu após ser encaminhada ao hospital.

A apuração também chegou a considerar a participação dos outros dois homens. O MP-BA pediu que fossem investigados por omissão de socorro com resultado em morte, mas a Justiça concluiu que não havia indícios suficientes de autoria ou participação e determinou a separação dos processos. A condenação de Kauan diz respeito ao homicídio de Kauana.

Leia mais

Imagem - Justiça mantém prisão da mulher suspeita de sequestrar adolescente após parente ganhar prêmio da Mega-Sena

Justiça mantém prisão da mulher suspeita de sequestrar adolescente após parente ganhar prêmio da Mega-Sena

Imagem - Alerta vindo dos EUA leva PF a encontrar arquivos de violência sexual infantil e prender homem na Bahia

Alerta vindo dos EUA leva PF a encontrar arquivos de violência sexual infantil e prender homem na Bahia

Imagem - Homem é baleado perto de bar e busca socorro em igreja na Bahia

Homem é baleado perto de bar e busca socorro em igreja na Bahia

Tags:

Transfobia Facadas Adolescente Morta

Mais recentes

Imagem - Canetas para emagrecimento criam nova demanda por rejuvenescimento facial

Canetas para emagrecimento criam nova demanda por rejuvenescimento facial
Imagem - Traficante do Baralho do Crime forneceu armas para suspeitos envolvidos em ação policial com nove mortos em Cajazeiras

Traficante do Baralho do Crime forneceu armas para suspeitos envolvidos em ação policial com nove mortos em Cajazeiras
Imagem - João Roma diz que Rui Costa quer derrotar Wagner com caso Master e ironiza: 'É um verdadeiro amigo da onça'

João Roma diz que Rui Costa quer derrotar Wagner com caso Master e ironiza: 'É um verdadeiro amigo da onça'