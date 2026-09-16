DECISÃO

Justiça condena homem que matou adolescente trans de 16 anos a facadas na Bahia

Kauan Araújo Santos foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe

Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 12:16

Kauana Vasconcelos foi morta a facadas em 2022 Crédito: Reprodução

Kauana Vasconcelos, adolescente trans de 16 anos, foi morta em novembro de 2022, em Ibicaraí, no sul da Bahia. Quase quatro anos depois, Kauan Araújo Santos, conhecido como “Jamanta”, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato. A decisão foi tomada nesta terça-feira (15), após julgamento no Fórum João Alves de Macêdo.

A sessão ocorreu na Vara Plena de Ibicaraí e se estendeu das 8h30 às 19h, segundo informações da TV Santa Cruz. O réu foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. A Justiça também determinou o pagamento de R$ 80 mil aos familiares da vítima, a título de indenização por danos morais.

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O crime aconteceu em 3 de novembro de 2022. Kauan foi preso em março de 2023, em São Paulo, e transferido para o sistema prisional baiano em setembro deste ano, para responder ao julgamento. Durante a análise do caso, a Justiça afastou a qualificadora de feminicídio, pela qual ele também era investigado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Kauana, Kauan e outros dois homens estavam na localidade conhecida como Pôr do Sol, no bairro Corina Batista. A adolescente teria sido convidada por Kauan para “fazer uma social”, expressão que, segundo a investigação, indicava uma proposta de relação sexual. O crime teria ocorrido depois que ela se recusou a praticar o ato.

Ainda conforme os relatos reunidos na investigação, Kauana foi levada de motocicleta até uma casa na Rua Nova, onde estavam os outros dois suspeitos. Ela teria sido esfaqueada e arrastada para um terreno baldio, onde tentaram afogá-la. Mesmo ferida, conseguiu sair do imóvel e pedir ajuda, mas morreu após ser encaminhada ao hospital.